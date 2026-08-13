Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила платформу ИИ-агентов «Око» для автоматизации бизнес-процессов

«Ростелеком» усиливает направление сервисов для бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта: входящая в коммерческий ИТ-кластер компания «Лукоморье» объявляет о запуске платформы «Око». Она предназначена для компаний, которые внедряют ИИ в бизнес-процессы и переходят от использования отдельных сервисов к созданию ИИ-систем корпоративного уровня. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Око» — решение для создания, управления и промышленной эксплуатации многоагентных ИИ-систем. Платформа объединяет ИИ-модели, корпоративные базы знаний и поддерживает интеграции с внешними информационными системами. В ее основе инструмент визуальной оркестрации, который позволяет собирать рабочие процессы как конструктор. С его помощью проектируют сценарии взаимодействия ИИ‑агентов — добавляют условия и циклы, запускают задачи параллельно, а в ключевых моментах передают управление человеку. Такой подход делает работу ИИ прозрачной, управляемой и воспроизводимой, что особенно важно для корпоративных процессов.

Платформа «Око» позволяет запускать новые ИИ-сценарии в пять-семь раз быстрее по сравнению с разработкой с нуля за счет визуального проектирования, использования готовых компонентов и интеграций. Когда ИИ берет на себя повторяющиеся этапы процессов, компания может увеличить объем операций до трех раз и высвободить до 400 часов рабочего времени команды в год. Готовые шаблоны, визуальный конструктор и инструменты оркестрации автоматизируют до 60% рутинных операций, оставляя ручные проверки только там, где они действительно нужны. Таким образом, бизнес наращивает объемы выполняемой работы без пропорционального роста штата. Итоговый эффект зависит от структуры процесса, качества данных, состава интеграций и требований к контролю.

Важная особенность платформы «Око» — возможность передать автоматизацию непосредственно хорошо знающим бизнес-процесс сотрудникам. Аналитики, владельцы процессов и другие специалисты могут самостоятельно проектировать рабочие процессы в визуальном конструкторе без программирования: задавать последовательность действий, условия и ветвления, подключать ИИ-агентов, корпоративные знания и интеграции.

В платформу встроены механизмы Retrieval-Augmented Generation (RAG), позволяющие автоматически формировать и поддерживать корпоративную базу знаний. После загрузки документов «Око» самостоятельно разбивает информацию на смысловые фрагменты, создает векторный индекс, настраивает поиск по знаниям и автоматически обновляет данные при изменении исходных источников. Благодаря этому ИИ-агенты используют актуальную корпоративную информацию при подготовке ответов и принятии решений без необходимости вручную поддерживать базу знаний.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Денис Романов, директор центра развития ИИ-продуктов ИТ-экосистемы «Лукоморье»: «Платформа не привязана к конкретной языковой модели. В «Око» можно подключать различные LLM, модели эмбеддингов2 и реранкеры3, как доступные онлайн, так и развернутые в инфраструктуре компании. Это помогает подбирать модели под конкретные задачи и при необходимости заменять их без перестройки самого бизнес-процесса, снижая зависимость от одного технологического поставщика».

По своему классу «Око» сопоставима с такими зарубежными платформами, как Amazon Bedrock AgentCore и Microsoft Copilot Studio, при этом ориентирована на задачи корпоративного внедрения и интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру российских компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

В Москве арестован гендиректор крупного поставщика в Россию иностранных электронных компонентов

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

После ухода Unilever ее российские наследники добавили полмиллиарда в прибыль за счет новых приоритетов в ИТ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще