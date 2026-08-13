Разделы

ПО Софт
|

ИИ-платформа Neoflex Neon вошла в реестр российского программного обеспечения

Платформа Neoflex Neon для промышленного применения генеративного ИИ в корпоративной среде включена в единый реестр российского программного обеспечения. Платформа объединяет в себе модули для безопасного и контролируемого использования генеративного ИИ на уровне организации: от проверки гипотез и разработки до мониторинга, тестирования, масштабирования и оптимизации уже работающих ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Neoflex Neon помогает бизнесу переходить от единичных экспериментов с генеративным ИИ к системному внедрению ИИ-агентов, выводящих автоматизацию организации на новый уровень. ИИ-решения на базе платформы позволяют сократить затраты и время выполнения различных бизнес-процессов, включая коммуникации с клиентами, поиск и обработку необходимой информации, работу с документацией и корпоративными данными.

В числе функциональных возможностей Neoflex Neon – единый каталог ИИ-агентов, а также работа с несколькими LLM без привязки к одному поставщику. Решения могут разворачиваться на площадке заказчика, в облаке или гибридно в зависимости от требований заказчика к безопасности и инфраструктуре.

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор
Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор цифровизация

Neoflex Neon поддерживает создание ИИ-агентов и мультиагентных систем с готовыми инструментами для работы с MCP и RAG. В составе платформы предусмотрены ИИ-помощник для разработчиков, изолированные среды выполнения кода с контролируемым сетевым доступом, а также возможность делегировать агентам многошаговые задачи. Платформа обеспечивает централизованное управление обращениями к нейросетям, контроль расходов на языковые и мультимодальные модели, проверку запросов и ответов, а также автоматизированное тестирование и аудит безопасности LLM-моделей и ИИ-агентов. Пользователи могут взаимодействовать с ИИ через защищенный корпоративный чат, а компании - в реальном времени отслеживать поведение агентов, качество их работы и вклад в достижение бизнес-целей.

«Включение Neoflex Neon в реестр российского ПО – значимый этап для нашей команды и заказчиков. Для них это означает возможность использовать платформу как российское решение при реализации корпоративных ИИ-проектов, в том числе в контурах с повышенными требованиями к технологической независимости, безопасности и контролю данных. Мы стремимся дать бизнесу не просто набор ИИ-инструментов, а управляемую среду, в которой можно быстро проверять гипотезы, вводить агентов в эксплуатацию и масштабировать успешные сценарии», — отметил Федор Надейкин, бизнес-лидер направления ИИ компании «Неофлекс Нейро».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Крутько, группа Softline: Не эксперимент, а стандарт: как цифра меняет ИТ-продажи

Microsoft придумала хитрый план по принудительному переводу пользователей на Windows 11. Он заранее обречен на провал

Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры

Россияне разлюбили iPhone. Грядет массовое бегство на Android

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще