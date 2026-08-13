ИИ-платформа Neoflex Neon вошла в реестр российского программного обеспечения

Платформа Neoflex Neon для промышленного применения генеративного ИИ в корпоративной среде включена в единый реестр российского программного обеспечения. Платформа объединяет в себе модули для безопасного и контролируемого использования генеративного ИИ на уровне организации: от проверки гипотез и разработки до мониторинга, тестирования, масштабирования и оптимизации уже работающих ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Neoflex Neon помогает бизнесу переходить от единичных экспериментов с генеративным ИИ к системному внедрению ИИ-агентов, выводящих автоматизацию организации на новый уровень. ИИ-решения на базе платформы позволяют сократить затраты и время выполнения различных бизнес-процессов, включая коммуникации с клиентами, поиск и обработку необходимой информации, работу с документацией и корпоративными данными.

В числе функциональных возможностей Neoflex Neon – единый каталог ИИ-агентов, а также работа с несколькими LLM без привязки к одному поставщику. Решения могут разворачиваться на площадке заказчика, в облаке или гибридно в зависимости от требований заказчика к безопасности и инфраструктуре.

Neoflex Neon поддерживает создание ИИ-агентов и мультиагентных систем с готовыми инструментами для работы с MCP и RAG. В составе платформы предусмотрены ИИ-помощник для разработчиков, изолированные среды выполнения кода с контролируемым сетевым доступом, а также возможность делегировать агентам многошаговые задачи. Платформа обеспечивает централизованное управление обращениями к нейросетям, контроль расходов на языковые и мультимодальные модели, проверку запросов и ответов, а также автоматизированное тестирование и аудит безопасности LLM-моделей и ИИ-агентов. Пользователи могут взаимодействовать с ИИ через защищенный корпоративный чат, а компании - в реальном времени отслеживать поведение агентов, качество их работы и вклад в достижение бизнес-целей.

«Включение Neoflex Neon в реестр российского ПО – значимый этап для нашей команды и заказчиков. Для них это означает возможность использовать платформу как российское решение при реализации корпоративных ИИ-проектов, в том числе в контурах с повышенными требованиями к технологической независимости, безопасности и контролю данных. Мы стремимся дать бизнесу не просто набор ИИ-инструментов, а управляемую среду, в которой можно быстро проверять гипотезы, вводить агентов в эксплуатацию и масштабировать успешные сценарии», — отметил Федор Надейкин, бизнес-лидер направления ИИ компании «Неофлекс Нейро».