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Ассортимент досмотрового оборудования «Неоскан» пополнила новая модель металлодетектора с сетевым интерфейсом

Ассортимент досмотрового оборудования «Неоскан» пополнила новая модель металлодетектора МДП-533 типа «рамка», предназначенная для быстрого и эффективного досмотра людей на объектах с повышенными требованиями к безопасности и большим потоком людей. Высокочувствительное устройство с 33 зонами детекции способно выявлять металлические предметы размером со скрепку в одной или сразу нескольких из них, при этом точная настройка чувствительности с шагом в 1/1000 позволяет минимизировать ложные срабатывания. Немаловажно, что через встроенный интерфейс RJ-45 рамочный металлодетектор может подключаться к локальной сети для его настройки и управления через веб-интерфейс. Дополнительное удобство эксплуатации обеспечивают два цветных дисплея диагональю 7 и 29 дюймов, на которые можно выводить данные о состоянии устройства, информацию о проходах и тревогах, а также рекламный и другой контент.

Ускорить досмотр и повысить его информативность позволяет наличие 33 зон обнаружения со световой индикацией позиционирования. Оператор может сразу увидеть примерное расположение металлического предмета на теле человека, причем устройство способно одновременно выявлять несколько предметов в разных зонах. Благодаря этому рамочный металлодетектор МДП-533 подходит для объектов с высокой проходимостью. Как и у других моделей «Неоскан», чувствительность МДП-533 настраивается в диапазоне от 0 до 999 единиц с шагом в 1/1000, что позволяет выбирать требуемый уровень в соответствии с задачами досмотра, а также минимизировать ложные срабатывания.

Предоставлять посетителям дополнительную информацию и использовать зону досмотра для размещения рекламы и другого контента позволяют два встроенных цветных LCD-дисплея. 7-дюймовый экран, расположенный с передней стороны рамки, предназначен для отображения меню и информации о состоянии устройства, в том числе данных о количестве посетителей и тревог, а также текущей зоны срабатывания. На 29-дюймовом дисплее с обратной стороны рамочный металлодетектор может выводить те же данные, а также рекламную или другую информацию заказчика.

Управлять металлодетектором и изменять его параметры можно не только с рабочего места оператора, но и по локальной сети через веб-терминал. Для этого рамочный металлодетектор МДП-533 снабжен интерфейсом RJ-45, обеспечивающим передачу данных и сигналов управления по Ethernet. Дополнительно предусмотрено «стандартное» управление с помощью пульта ДУ, а функция быстрой настройки позволяет конфигурировать металлодетектор одним нажатием без выполнения сложной последовательности операций. Также отметим функцию автоматической диагностики при запуске с отображением результатов.

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Эксплуатировать МДП-533 в проходных и других слабо отапливаемых помещениях позволяет защищенная конструкция рамки. Панели устройства выполнены из огнеупорного ПВХ, устойчивого к коррозии и ударам, а степень защиты IP41 снижает воздействие пыли и влаги. Этот рамочный металлодетектор рассчитан на работу при температуре от -10 до +55 °С и относительной влажности до 95% без конденсации. При этом устройство соответствует требованиям безопасности и не оказывает влияния на работу кардиостимуляторов, имплантов и магнитных устройств.

Новый рамочный металлодетектор марки «Неоскан» уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».

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