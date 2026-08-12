Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Сначала интернет, потом оплата: почему ямальцы массово переходят на формат тест-драйва цифровых услуг

Жители Ямала меняют подход к выбору домашнего интернета и связи, отказываясь от покупок «вслепую». «Ростелеком» зафиксировал высокий рост интереса к формату «Тест-драйв» — осознанному потреблению, когда семья сначала бесплатно проверяет качество сервисов в реальных бытовых условиях, и лишь затем принимает решение об их оплате. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эксперты компании отмечают, что в 2026 г. 47% ямальцев предпочли тестировать исключительно скоростной домашний интернет. Еще 41% жителей округа выбрали для проверки комплексные пакеты, включающие интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр и мобильную связь.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Артем Гроховский, житель Ноябрьска: «Я часто беру рабочие проекты на дом, а детям нужен стабильный интернет для школьных заданий, хотя чаще для просмотра мультиков. Поэтому для нас критически важно, чтобы сеть не подводила в самый неподходящий момент. Выбирать провайдера просто по рекламе не хотелось. Подключили "Тест-драйв" и проверили, как оборудование справится с нашими реальными задачами».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Мы непрерывно развиваем телеком-инфраструктуру в городах и селах округа — сегодня оптические сети "Ростелекома" охватывают уже 99% домохозяйств Ямала. При этом мы понимаем, что людям нужны не абстрактные мегабиты, а комфорт и уверенность в качестве. Формат "Тест-драйва" снимает психологический барьер первого шага: семья может в привычном ритме протестировать любые сервисы — от удаленной работы до онлайн-игр — понять, какой именно уровень цифрового комфорта им подходит, и только потом сделать осознанный выбор».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Крутько, группа Softline: Не эксперимент, а стандарт: как цифра меняет ИТ продажи

«Дыры» в ИТ-системах российских компаний все чаще выставляют на продажу. В 2026 году рост 20%

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

На Тайване впервые в истории замедлили мобильный интернет

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Сотни тысяч россиян вернут в темные века. Им на долгие дни отключат интернет, даже домашний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще