«Сбер2B» выпустил обновление инструментов для управления бизнес-процессами в SberCRM

Бизнес-группа «Сбер2B», разработчик SberCRM, выпустила обновление инструментов для автоматизации продаж, клиентских коммуникаций и рабочих процессов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбер2B».

В новой версии пользователям доступны решения для контроля сроков выполнения задач, обработки звонков и сообщений, а также функции для аналитики, работы с тендерами и проверки контрагентов. Обновлённые возможности платформы помогают оптимизировать повседневные процессы, ускорять обработку обращений клиентов и делать работу сотрудников более эффективной.

Одним из ключевых улучшений стало новое представление «Сроки» — отдельный режим отображения списка задач в интерфейсе SberCRM, где основным принципом организации работы является срок ее выполнения. После обновления задачи отображаются в виде карточек, распределенных в колонках согласно дате, а не этапу реализации. Благодаря этому новому виду визуализации пользователь сразу видит просроченные, текущие и будущие задачи, а изменить время выполнения работы можно простым переносом информации в нужный раздел.

Система позволяет начать вызов в один клик прямо из рабочего интерфейса и автоматически закрывать диалог после завершения разговора. Значительно расширены возможности работы со звонками. При входящем вызове SberCRM автоматически открывает карточку клиента или создает новый контакт, если обращение поступило впервые. Во время разговора менеджер может сразу создать сделку, задачу или другой объект, а запись звонка и комментарии сохраняются вместе с перепиской в едином окне коммуникаций.

В состав платформы также вошло новое приложение «Почта 2.0», которое объединяет электронную почту, чаты и телефонию в едином рабочем пространстве. Пользователи могут подключить до пяти почтовых ящиков, работать с шаблонами писем и папками, а при получении сообщения от нового отправителя система сама создает карточку контакта.

Помимо этого, в SberCRM появились дополнительные фильтры для виджетов и клиентских чатов, которые помогают быстрее находить нужную информацию и анализировать данные. Для работы с закупками добавлен инструмент расчета доходности тендеров, а приложение «Бридж» позволяет проверять контрагентов более чем по 200 параметрам. Это новое приложение, которое по заданным критериям подбирает контрагентов и занимается проверкой, а также оценкой контрагентов, созданных в рамках других процессов.

«При развитии SberCRM мы ориентируемся на реальные сценарии работы пользователей. Новые функции помогают быстрее выполнять ежедневные задачи и делают работу с системой более удобной независимо от масштаба бизнеса», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Автоматизация».