T2 открыл клиентам их документы об обслуживании в сети в приложении

T2, российский оператор мобильной связи, предоставил абонентам возможность просматривать и скачивать собственные электронные документы прямо в приложении. Теперь договоры, заявления и другие документы, сформированные в цифровом виде за всю историю сотрудничества с оператором, открыты для клиентов круглосуточно. Об этом CNews сообщили представители T2.

Новая функция доступна в мобильном приложении Т2 в разделе «Документы и номера». Клиенты могут получить доступ к своим документам в любое время без обращения в службу поддержки или салон связи. Скачивание абсолютно безопасно – операция возможна только после подтверждения SMS-кодом.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации клиентского сервиса Т2: «Прозрачные условия взаимодействия укрепляют доверие между клиентом и оператором. Когда человек может в два клика найти свой договор или заявление за любой год, не тратя время на звонки в контактный центр или визиты в салон, он чувствует реальный контроль над своим цифровым профилем. Наша задача – снимать любую бюрократическую нагрузку, делая клиентские пути максимально простыми, понятными и, конечно, безопасными».