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Производитель вычислительной техники Amur расширил пул моделей СХД в реестре отечественной радиоэлектронной продукции

Компания «Амур Системс» продолжает наращивать список доступных моделей и конфигураций вычислительного оборудования для корпоративного сегмента, 20 июля в реестр отечественной радиоэлектронной продукции включены СХД Amur VEX и СХД Amur NODE. Об этом CNews сообщил представитель «Амур Системс».

Модели Amur VEX разработаны на современном сокете Emmitsburg, что означает применение процессоров Sapphire Rapids и Emerald Rapids. Новая аппаратная основа увеличивает пропускную способность, по сравнению с аналогами на российском рынке и дает преимущество при решении ресурсоемких нагрузок, высоконагруженных баз данных и сложных аналитических платформ. СХД Amur VEX пополнила реестр с самыми разными конфигурациями – с поддержкой дисков SAS/SATA и накопителей NVMe.

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Реестровые записи получило множество конфигураций СХД Amur NODE, которая построена на базе процессоров Ice Lake-SP, это решение для сбалансированной производительности и надежности. В портфеле решений Amur сегмент NODE позиционируется как СХД для корпоративного использования со значительной емкостью дискового массива.

Денис Горбунов, генеральный директор компании «Амур Системс», сказал: «Включение в реестр данных моделей, это значимое событие для всей нашей команды. Мы сделали большую работу. Реализованные конфигурации можно использовать для разных задач и в различных сценариях. Отдельно хочется подчеркнуть, что впервые в истории компании в реестр была внесена высокопроизводительная модель с двумя материнскими платами. Использование такой архитектуры выводит бренд нашей компании уже на качественно другой уровень. Расширение линейки реестрового оборудования значительно укрепит наши позиции на рынке».

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