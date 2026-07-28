«М.Видео» объявляет старт продаж пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет старт продаж Dreame Z40 AquaCycle Pro — новой флагманской модели, которая продолжает развитие беспроводных вертикальных пылесосов бренда, объединяя все больше функций. Новинка получила обновленную насадку AquaCycle™ 2.0 для влажной уборки, систему разделения жидких и твердых загрязнений и станцию самоочистки 4-в-1. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Одной из ключевых особенностей Z40 AquaCycle Pro стала насадка AquaCycle™ 2.0. Во время уборки пользователям нередко приходится сначала собирать сухой мусор, а затем повторно проходить полы моющим устройством. Насадка AquaCycle™ 2.0 позволяет объединить эти сценарии: система предварительно смачивает и размягчает загрязнения, ролик с высокой скоростью вращения удаляет их с поверхности, а мощность всасывания до 220 аВт (30 000 Па) помогает одновременно собрать как жидкие, так и сухие загрязнения за один проход.

Чтобы поддерживать стабильное качество влажной уборки, модель получила систему разделения чистой воды, использованной воды и твердых загрязнений. Такое решение помогает использовать для мытья пола только чистую воду, а также снижает вероятность появления неприятных запахов благодаря разделению жидких и твердых отходов.

Пресс-служба «М.Видео» «М.Видео» объявляет старт продаж пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro

После завершения уборки устройство не требует сложного ручного обслуживания. Базовая станция 4-в-1 автоматически промывает ролик сильным напором воды, сушит его горячим воздухом температурой до 70 °C, одновременно выполняя функции зарядки и хранения устройства. Это помогает поддерживать ролик в готовности к следующему использованию и сокращает время, которое пользователь тратит на уход за техникой.

Для эффективной уборки Z40 AquaCycle Pro также оснащен многофункциональной щеткой с технологией TangleCut™, автоматически предотвращающей наматывание волос и шерсти с помощью движущихся двойных лезвий, а также системой подсветки CelesTect с углом освещения 140°, позволяющей обнаруживать пыль в труднодоступных местах. Складной корпус 90° облегчает уборку под мебелью без необходимости наклоняться, а интеллектуальная система автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества загрязнений и типа покрытия. Время автономной работы достигает 90 минут, чего достаточно для уборки помещений площадью до 185 м² без подзарядки.

Дополнительно модель получила пятиступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром класса H14, улавливающую до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм, комплект специализированных насадок для различных поверхностей, моющиеся съемные компоненты и съемный аккумулятор, который при необходимости можно заменить для увеличения времени уборки.

Стоимость новинки составляет 59,99 тыс. руб., при этом на старте продаж новинка доступна по специальной цене 56,99 тыс. руб.