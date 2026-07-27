Launcher спрогнозировал смену рекламных моделей на Smart TV из-за ИИ

Рекламный рынок Smart TV вступает в эру высокотехнологичной персонализации, где искусственный интеллект (ИИ) становится главным архитектором пользовательского опыта. Согласно исследованию сейлз-хауса Launcher, почти треть (29%) пользователей Smart TV переходят на сайт бренда через смартфон или компьютер после просмотра рекламы на домашнем экране. Еще 22% открывают рекламный блок для изучения дополнительной информации, 17% ищут товар или услугу на других устройствах, а 8% сканируют QR-код на экране. При этом 35% респондентов назвали рекламу на Smart TV более заметной по сравнению с другими медиа, а 31% – сопоставимой по эффективности. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

По оценке Launcher, новым драйвером развития рекламы на Smart TV станут технологии ИИ. В отличие от классического телевидения с фиксированными рекламными блоками, Smart TV представляет собой полноценную цифровую среду, в которой ИИ может адаптировать контент и рекламные сообщения под конкретного пользователя в режиме реального времени.

Согласно исследованию Launcher, все глубже Smart TV проникает именно в семейную аудиторию, 85% владельцев таких устройств – домохозяйства с двумя и более детьми, а ежедневный просмотр остается стабильно высоким вне зависимости от состава семьи. По мнению эксперта, уже в ближайшие пять лет экран Smart TV благодаря камерам и датчикам сможет распознавать пользователей. Более того, синхронизируясь с профилями членов семьи на смартфонах, телевизор будет мгновенно идентифицировать зрителя и персонализировать контент под каждого.

Также данные компании подтверждают, что пользователи уже готовы взаимодействовать с рекламой, и их паттерны поведения выходят за рамки простого запоминания. Возможности, которые дают технологии ИИ, позволят сделать пользовательский путь от узнавания к действию максимально бесшовным, а развитие голосовых ассистентов и встроенных в операционную систему ИИ-решений только ускорит этот процесс.

Одним из направлений такого развития станет контекстный поиск, который поможет пользователю формулировать запрос в свободной форме, например описывать жанр, атмосферу, сюжет или детали будущего просмотра, а ИИ будет распознавать смысл запроса и предлагать релевантный контент. Для рекламного рынка это создаст новую точку контакта с пользователем внутри самого поиска, где бренд сможет появляться в момент сформированного интереса к определенной теме, категории или типу контента.

По мнению эксперта, Smart TV станет одним из самых эффективных посредников между брендом и потребителем именно благодаря ИИ, поскольку интеграция технологий, превращающих разрозненные поведенческие сигналы в измеримые показатели, открывает новые горизонты и для персонализации. Постепенно Smart TV превратится в полноценный центр домашних цифровых сценариев, где встроенный ИИ будет адаптировать интерфейс под семью, мгновенно угадывая намерения пользователей –будь то просмотр матча или семейного кино. Рекламный креатив также сможет автоматически подстраиваться под пользователя, который находится перед экраном. В перспективе телевизор будет предлагать полноценные интерактивные сценарии взаимодействия – от мгновенного перехода на сайт бренда до сохранения предложения в мобильном приложении.

«ИИ будет помогать Smart TV точнее считывать контекст домашнего просмотра и адаптировать рекламные сообщения под ситуацию у экрана. Важно понимать, что один телевизор используется в разное время суток разными членами семьи в разных сценариях. Новые алгоритмы персонализации на основе ИИ позволят превратить рекламу на Smart TV из универсального сообщения в точечный инструмент коммуникации, который быстрее приводит пользователя к действию и органично встраивается в повседневные цифровые привычки», – сказал Кирилл Воробьев, основатель сейлз-хауса Launcher.