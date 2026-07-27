«Лаборатория Касперского»: мошенники используют ажиотаж вокруг премьеры «Одиссеи» для обмана российских пользователей

«Одиссея» Кристофера Нолана стала одной из самых обсуждаемых и ожидаемых мировых премьер этого года. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд поддельных ресурсов, обещающих дать возможность увидеть фильм в числе первых. Мошенники пользуются интересом к картине — они создают скам-сайты на разных языках, чтобы через них красть деньги и учетные данные пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Приманка для россиян. Хотя премьера экранизации эпической поэмы идет за рубежом, злоумышленники наживаются на интересе к фильму и среди россиян. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили две мошеннических схемы, нацеленные на русскоязычных пользователей.

В рамках первой схемы мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новую «Одиссею» за небольшую стоимость. Например, на одном из найденных ресурсов предлагается оформить подписку за 12 руб. Если ввести данные банковской карты, со сначала действительно списывается обозначенная сумма, но затем несколькими траншами — все оставшиеся на счету средства.

В рамках второй схемы для доступа к фильму нужно получить специальный код через Telegram‑бот — таким образом злоумышленники фиксируют активность жертвы. Если ввести код на фишинговом сайте, происходит автоматическое перенаправление на сторонние скам‑ресурсы, где пользователь потенциально рискует потерять денежные средства. Кроме того, такие сайты позволяют злоумышленникам накручивать трафик для получения дохода по партнёрским программам.

Схемы для обмана в разных странах. Злоумышленники создают сайты, на которых предлагают посмотреть фильм с дубляжом на разных языках. Как правило, на таких ресурсах много ложных отзывов и оценок пользователей, которые якобы уже посмотрели фильм. Но при попытке включить «Одиссею» появляется поддельный видеоплеер и просьба о регистрации на сайте. По уверениям мошенников, это нужно, чтобы разблокировать контент и «продолжить смотреть фильм бесплатно».

На этапе регистрации пользователя просят предоставить личную информацию, включая адрес электронной почты, имя и фамилию. Далее сайт требует создать пароль и предоставить банковские реквизиты под предлогом активации «бесплатной пробной версии». Это действие может привести к тому, что учётные данные и деньги пользователя попадут к злоумышленникам — особенно если потенциальные жертвы повторно используют один и тот же пароль в нескольких сервисах. При этом для убедительности мошенники обещают неограниченный доступ к контенту на нескольких устройствах и сообщают, что создание учетной записи займет около минуты.

«Мошенники часто стремятся нажиться на громких премьерах — они манипулируют волнением людей, с нетерпением ожидающих крупных премьер. Пользователям следует быть особенно осторожными, если фильм, который только что вышел на экраны и идёт в кинотеатрах, внезапно появляется на незнакомой или подозрительно выглядящей платформе. Мы настоятельно рекомендуем получать доступ к контенту только через официальные сервисы, чтобы защитить свои личные данные и избежать потенциальных финансовых потерь», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям: проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса; следить за официальными датами выхода фильмов и сериалов и не пользоваться сомнительными сайтами, на которых якобы можно увидеть их раньше; установить на все используемые устройства надежные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами; включать многофакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, особенно в финансовых приложениях.