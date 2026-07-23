«Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации

«Сапран», российский системный интегратор, и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных программ. Партнерство предусматривает совместную работу организаций по подготовке специалистов в области промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Сапран».

Стороны договорились, что в новом учебном году эксперты бизнес-направления промышленной автоматизации САПРАН проведут лекционные и практические занятия для студентов факультета ИБМ «Инженерный бизнес и менеджмент», Кафедра — ИБМ6 «Бизнес-информатика». Также компания примет участие в разработке, актуализации рабочих программ дисциплин вуза. Накопленные компетенции интегратора в области автоматизации производства и построения цифровых экосистем могут стать содержательной базой для практико-ориентированных блоков будущих образовательных программ.

«МГТУ им. Н.Э. Баумана, как ведущий технический университет России, традиционно готовит инженеров для работы в реальном секторе экономики. Наше сотрудничество — это возможность передать накопленную экспертизу в области создания единых цифровых контуров для промышленности. Сегодня промышленные гиганты работают в условиях разрозненных решений, где информация распределена между множеством систем. Наши опыт и подход позволяют объединить данные, автоматизируя работу на разных уровнях. Мы ведем проекты в нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности, и видим большой спрос со стороны предприятий на специалистов, способных проектировать такие системы. И рассчитываем, что новые программы с вузом, который готовит кадры непосредственно для промышленных предприятий, станут вкладом в решение этой задачи», — сказал Андрей Митюков, исполнительный директор «Сапран».

В МГТУ им. Н.Э. Баумана также подчеркивают важность партнерства с технологическими компаниями.

«Наша задача — готовить специалистов, которые будут востребованы на производстве. Мы стремимся, чтобы образовательные программы отражали актуальную повестку цифровой трансформации промышленности. Сотрудничество с «Сапран» дает возможность познакомить студентов с решениями в области промышленной автоматизации и построения цифровых экосистем. Особый интерес для нас представляют практические кейсы цифровой трансформации предприятий. Уверен, что совместные программы помогут студентам получить знания и навыки, востребованные на рынке труда и получить преимущество среди кандидатов», — сказал Павел Анатольевич Дроговоз, проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана по науке и цифровому развитию, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ИБМ6.