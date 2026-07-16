«Базис» разработала интерактивные тренажеры по продуктам виртуализации инфраструктуры

Компания «Базис», разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), сообщила о запуске интерактивных тренажеров для знакомства с продуктами своей экосистемы: Basis Dynamix Enterprise, Basis Workplace и Basis Virtual Security.

Интерактивные тренажеры предназначены для заказчиков и партнеров «Базиса», пресейл-инженеров, системных администраторов и архитекторов, а также для начинающих ИТ-специалистов и студентов. Обучение будет полезно для первичного знакомства с решениями или получения базового представления о продукте перед прохождением углубленного обучающего курса.

В тренажерах реализован реальный интерфейс программных продуктов «Базиса» с активными кнопками, разделами, вкладками и другими элементами управления. Пользователь может последовательно выполнять предусмотренные сценарием действия, создавать отдельные объекты внутри виртуального интерфейса, изменять настройки. Всего за 15–20 минут можно получить общее представление о логике работы платформы и выполнить базовые операции в режиме эмуляции. Такой подход позволяет имитировать реальную работу без развертывания программного обеспечения и подключения к демонстрационному стенду. Они доступны онлайн в любое время, не требуют регистрации и не ограничивают количество пользователей, которые одновременно могут проходить обучение.

Тренажер Basis Dynamix Enterprise знакомит пользователя с полным циклом управления виртуальной инфраструктурой и показывает, как связаны между собой ее основные объекты. Он помогает освоить логику работы платформы, создание и настройку виртуальных ресурсов, контроль состояния системы и выполнение операций через графический интерфейс и API.

Тренажер Basis Workplace дает целостное представление об администрировании инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Сценарий позволяет изучить контроль сервисов и пользовательских сессий, управление доступом и интеграциями, а также принципы создания и настройки пулов виртуальных рабочих столов.

Тренажер Basis Virtual Security показывает, как организовать защищенную виртуальную среду с централизованным управлением доступом. Пользователь учится создавать домены, назначать роли и разрешения, настраивать регистрацию событий и формировать параметры взаимодействия с клиентскими приложениями.

Создание интерактивных тренажеров является частью общей образовательной программы «Базиса». В нее входят авторизованные ИТ-курсы, которые предусматривают углубленное изучение продуктов, практическую работу в лабораторной среде и подготовку специалистов к самостоятельному администрированию решений. После прохождения образовательной программы учащиеся получают соответствующие сертификаты, а после успешной сдачи экзаменов могут подтвердить статус сертифицированного специалиста «Базиса».

«Инфраструктурное программное обеспечение требует полноценного технического погружения, однако далеко не каждому пользователю на первом этапе необходим многочасовой курс или детальное изучение на выделенном демонстрационном стенде. Интерактивные тренажеры дают возможность быстро познакомиться с продуктом, самостоятельно пройти базовый сценарий и выполнить несколько практических действий в интерфейсе. За короткое время пользователь получает первичное представление о решении и может определить, какие направления ему необходимо изучить подробнее», — отметила руководитель направления по работе с учебными центрами компании «Базис» Ирина Кулешова.