Совместимость решений RDW Computers и zVirt позволит повысить надежность работы с данными в инфраструктуре

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) подтвердила технологическую совместимость кластерного решения на базе сервера RDW серии «Хибины» и СХД RDW «Алтай ТМА» с системой виртуализации zVirt 5.0 российского разработчика инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса Orion soft. Практическое внедрение данного решения позволит оптимально использовать российские средства хранения, обработки и передачи данных, повысит их защищенность и отказоустойчивость, а также станет альтернативой иностранному ПО, которое пока еще используется в ИТ-инфраструктурах ряда заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Результаты тестирования показали, что уровень защищенности и стабильности соответствует профессиональному запросу рынка. На основании испытаний, проведенных специалистами обеих компаний подписан сертификат совместимости.

В ходе тестирования сервер RDW серии «Хибины» выполнял роль вычислительного узла, СХД RDW «Алтай ТМА» обеспечивала хранение дисков виртуальных машин. Объединенные вычислительные мощности RDW Computers успешно прошли 30 контрольных заданий совместно с zVirt 5.0: проведены испытания работы с хранилищами, сетевыми интерфейсами и виртуальными машинами.

«Мы видим запрос на комплексные решения, которые дополняют функциональность друг друга и закрывают несколько инфраструктурных задач. Внедрять их совместно компаниям выгоднее с точки зрения скорости и оптимизации ресурсозатрат. Виртуализация – это базовая необходимость для инфраструктуры, поэтому мы активно пополняем список совместимостей с российскими аппаратными комплексами», – сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Весомый результат тестирования кластерного решения RDW Computers открывает новые перспективы для построения полностью отечественных ИТ‑инфраструктур на базе реестровой вычислительной техники и реестрового программного обеспечения, позволяющих безопасно и надежно управлять средой виртуализации», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи».