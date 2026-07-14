«Ростелеком» построил в Кузбассе еще четыре базовые станции

Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе четыре новые базовые станции в трех муниципальных округах региона. Более 700 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для подключения базовых станций к существующей сети специалисты «Ростелекома» проложили 30 км волоконно-оптического кабеля. Современная мобильная связь пришла в поселки Безлесный Яйского муниципального округа и Загадное Новокузнецкого муниципального округа, а также в деревню Уроп Беловского муниципального округа. Здесь из-за протяженности населенного пункта построили сразу две вышки, чтобы устойчивый сигнал был доступен не только в центре, но и на окраинах.

Владимир Астафьев, глава Беловского муниципального округа: «Деревня Уроп — населенный пункт отдаленный, и из-за отсутствия стабильной связи жители сталкивались с серьезными трудностями: в одних частях деревни сигнал почти не ловился, в других был крайне неустойчивым. Теперь у сельчан есть стабильная мобильная связь и скоростной интернет: они могут оперативно связываться с родными, пользоваться онлайн-сервисами и решать повседневные задачи без ограничений. Это не просто технологический шаг вперед, а реальное повышение качества жизни людей».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО«Ростелеком»: «Компания совместно с Минцифры с 2021 г. сокращает цифровое неравенство между кузбассовцами, живущими в крупных городах и в малых населенных пунктах. За пять лет реализации проекта УЦН 2.0 "Ростелеком" запустил в регионе 121 базовую станцию, присоединив тем самым к своей телеком-инфраструктуре 116 сел и деревень. За этими цифрами стоят люди — почти 10 тысяч наших земляков, чья жизнь с появлением стабильной связи стала проще и комфортнее».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 1000 человек.