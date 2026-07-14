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«Инферит» и интегратор «Инфосистемы Джет» объявили о партнерстве

Технологическая компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор «Инфосистемы Джет» стали партнерами. Целью нового сотрудничества будет развитие технологической независимости российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках стратегии импортозамещения «Инфосистемы Джет» и «Инферит» будут предлагать заказчикам надежное отечественное решение для аудита и контроля ИТ-инфраструктуры. В портфель интегратора войдет флагманский продукт «Инферит» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен».

ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑инфраструктуре организации. В дальнейшем собранные данные используются в системах управления ITSM, ITAM и SAM.

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«Сотрудничество с “Инферит” позволит нам включить в предложение для заказчиков российский продукт, который дает всеобъемлющий контроль ИТ-активов, служит единой достоверной базой, а также берет на себя автоматизацию проверок и формирование отчетов. Таким образом заказчики получают прозрачную картину ИТ-ландшафта, снижаются риски, связанные с неучтенным оборудованием и ПО, и издержки на ручные аудиты», — сказал Антон Голощапов, руководитель отдела корпоративных решений «Инфосистемы Джет».

«“Инфосистемы Джет” — один из системообразующих игроков российского ИТ-рынка. Партнерство с таким интегратором для нас — подтверждение зрелости наших продуктов и серьезный шаг к масштабированию. Мы гордимся, что “Инфосистемы Джет” будут использовать “Инферит ИТМен” в своих проектах. Уверен, совместно мы сможем закрыть самые сложные запросы крупных заказчиков», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

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