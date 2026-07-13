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«Миранда» модернизировала инфраструктуру в Крыму и Севастополе

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее – «Миранда»), совместно с региональными властями не только решает вопросы, связанные с обеспечением работоспособности базовых станций в период временных отключений электричества, но и продолжает развивать телекоммуникационную инфраструктуру на крымском полуострове. За последние три месяца компания построила и ввела в эксплуатацию более 60 новых объектов связи, что позволило значительно улучшить ее качество для жителей и гостей Крыма, а также Севастополя.

Базовые станции появились в разных городах полуострова, в том числе 36 – в Симферополе и Симферопольском районе, 12 – в Евпатории и Саках, в Бахчисарайском районе – 4, в Белогорске – 4 и в Севастополе – 7. Дополнительные объекты обеспечивают стабильное покрытие сотовой связи, улучшают качество мобильного интернета и позволяют абонентам пользоваться цифровыми услугами без перебоев.

Сергей Мордасов, генеральный директор ГК «Миранда-медиа», сказал: «Когда мы вводим в эксплуатацию новые базовые станции, то стараемся действовать максимально точечно и выборочно. Сейчас особенно важно учитывать текущие условия и потребности региона. Такие темпы строительства позволяют нам, с одной стороны, контролировать ситуацию и обеспечивать планомерную, устойчивую работу сети даже в сложных условиях. С другой стороны, это дает возможность оперативно удовлетворять спрос на услуги мобильной связи там, где он есть».

Кроме того, специалисты провели модернизацию 110 уже введенных в эксплуатацию базовых станций для увеличения емкости мобильной сети в самых трафиковых локациях. Это позволило в несколько раз повысить скорость передачи данных. Строительство таких объектов – ключевой этап в обеспечении стабильной связи, особенно в условиях растущего спроса на мобильный интернет и цифровые услуги.

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Юрий Руденко, заместитель генерального директора – директор по технической инфраструктуре «Миранды», отмеил: «Крым и Севастополь – это стратегически важные регионы, где мы активно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру. Установка более 60 новых базовых станций за три месяца – значительный шаг в обеспечении доступной и качественной связи для жителей полуострова. Мы продолжаем работать над расширением сети и повышением ее надежности, чтобы каждый абонент мог оставаться на связи в любое время и в любом месте».

«Миранда» продолжит развивать телекоммуникационную инфраструктуру в Крыму, Севастополе, а также на исторических территориях. В планах – построить дополнительные базовые станции в ближайшие месяцы. Это позволит охватить еще больше населенных пунктов и обеспечить доступ к мобильному интернету даже в отдаленных районах.

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