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Сбербанк поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился сервис проверки ограничений на выезд за границу. Теперь клиенты могут заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов перед поездкой и получать автоматические уведомления, если такие ограничения появятся в будущем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис интегрирован с базой данных ФССП. Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в последней версии приложения «Сбербанк Онлайн», а также через поиск по запросу «Запрет на выезд». Для подключения нужно авторизоваться через «Госуслуги» и предоставить Сбербанку согласие на подачу запросов от имени пользователя.

Подключить проверку нужно один раз — дальше приложение будет регулярно проверять наличие ограничений на выезд и сообщать клиенту об их появлении и снятии через пуш-уведомления или SMS. При необходимости задолженность можно будет сразу погасить.

Это поможет клиентам не только посмотреть наличие ограничений перед поездкой в сезон отпусков, но и своевременно узнать об их появлении. С момента запуска сервиса в пилотном режиме им уже воспользовалось более 30 тыс. человек. У более чем 2700 пользователей были выявлены ограничения на выезд. При этом свыше 1800 клиентов сразу погасили задолженности через «Сбербанк Онлайн» и сняли ограничения.

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Сервис показывает только ограничения, установленные Федеральной службой судебных приставов, данные других ведомств в нем не отображаются.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Подготовка к отпуску сегодня включает десятки организационных вопросов: покупку билетов, бронирование жилья, оформление документов. Проверка ограничений на выезд часто остается на последний момент, хотя именно она может повлиять на всю поездку. Новый сервис помогает заранее убедиться, что никаких препятствий для путешествия нет, а при необходимости — быстро узнать о задолженности и погасить ее. При этом клиенту не нужно самостоятельно отслеживать информацию: сервис сделает это автоматически и своевременно предупредит о возможных ограничениях».

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