Число обладателей двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло за год в 1,5 раза

За последний год количество обладателей двух и более «Станций» с «Алисой» выросло на 45% — с 4,7 до 6,8 млн человек. Согласно исследованию аналитиков «Яндекса», пользователи используют умные колонки при решении разных задач, причем тематика обращений к устройствам различается в зависимости от комнаты. Кроме прослушивания музыки, «Станции» с «Алисой» используют для решения деловых и бытовых вопросов, обучения и управления умным домом. При этом колонки распознают речь только после активационного слова «Алиса» или «Яндекс», поэтому фоновые разговоры не записываются и не анализируются, а статистика обезличена.

За год количество владельцев двух устройств увеличилось на 40% (с 3 до 4,3 млн человек), а трех и больше — на 41% (с 1,7 до более чем 2,5 млн). Общая аудитория владельцев умных колонок «Яндекса» за последние 12 месяцев прибавила 32%.

Настраивая «Яндекс Станции», люди сами решают, как назвать дом или комнату, в которой хотят ее установить. Судя по статистике названий, чаще всего умные колонки располагают в гостиной — на нее приходится 28% упоминаний. На втором месте — спальня (11%), на третьем — кухня (8%), на четвертом — детская (2%), на пятом — кабинет (1%), на шестом — коридор (0,4%), а на седьмом — балкон (0,2%).

«Яндекс Станции» используют в самых разных целях: слушают музыку, составляют список дел на день, просто болтают на интересные темы или даже уточняют налоговую ставку. При этом характер обращений к умным колонкам заметно различается в зависимости от того, в какой комнате они находятся, — к примеру, в гостиной, на кухне или в детской.

В гостиной чаще, чем в других комнатах, с помощью «Яндекс Станций» управляют телевизором: включают программы из сетки вещания или видео из онлайн-библиотеки («включи мультик "Три кота"»). Пользователи также задают вопросы о мультфильмах («как зовут друга Пушка в "Барбоскиных"?), о погоде, добавляют позиции в список покупок или уточняют, сколько ждать курьера.

В спальне с помощью «Яндекс Станций» чаще, чем в других комнатах, включают звуки природы («Алиса, хочу послушать шум моря без чаек») или музыку для медитации («включи медитативную музыку для сна»), ставят будильники и управляют умным домом («выключи свет везде»).

На кухне к «Яндекс Станциям» обращаются, чтобы составить или изменить список покупок («добавь в список покупок майонез»), задать вопросы о продуктах и здоровье («чем полезна говяжья печень?», «что можно выпить жаропонижающего при простуде?»). Пользователи также просят умные колонки поставить таймер или добавить событие в календарь («поставь встречу сегодня с двадцати одного до двадцати двух, название — “Обсуждаем налоги”»), а еще включить новости или отправить сообщение в другую комнату («передай в детскую: “Иди есть”»).

«Яндекс Станциям», установленным в детской, задают вопросы о математике, русском и английском языках («подскажи, в слоге обязательно должен быть согласный звук?»). Здесь же спрашивают о пробках на дорогах — возможно, родители хотят удостовериться, что ребенка получится привезти в школу вовремя («сколько баллов пробки?»). В детской к умным колонкам также обращаются, чтобы спросить о том или ином мультфильме, поговорить о видеоиграх, послушать сказки.

В кабинете «Яндекс Станциям» задают вопросы, например, про финансы («какую сумму со счета ИП можно переводить на свою карту?»). В этой же комнате планируют свое расписание и составляют список задач («прочитай наш список дел»), а еще просят поставить радио или новости («включи новости РБК»).

Пользователи устанавливают «Яндекс Станции» не только дома, но и на даче. Там «Алису» спрашивают, например, как ухаживать за растениями («можно ли засыпать корневую шейку у огурца?»), подбирают себе кино («посоветуй какой-нибудь свежий фильм на вечер»), задают вопросы о знаменитостях («скажи, пожалуйста, как настоящее имя Басты?»), пользуются возможностями виртуальной няни («мне скучно», «давай учить таблицу умножения»).

Об исследовании

В исследовании учитывались обезличенные данные за 2025 г. об обращениях пользователей к «Яндекс Станциям Макс», «Яндекс Станциям Дуо Макс» и «Яндекс Станциям 3». Для каждой комнаты аналитики определили характерные обращения к умным колонкам — те, что встречаются в ней как минимум на 20% чаще среднего. Примеры обращений к умным колонкам — это иллюстрации типичных сценариев, а не дословные реплики конкретных людей. «Яндекс Станции» с «Алисой» не распознают речь и не отправляют ее на сервер для распознавания, пока не прозвучит активационное слово («Алиса», «Яндекс» — и быстрые команды типа «Громче», «Тише», «Стоп»).