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«МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела опрос, в рамках которого HR-профессионалы оценили применение инструментов на основе искусственного интеллекта в корпоративном обучении. 72% компаний уже используют ИИ для подготовки собственных обучающих материалов. Самыми важными ИИ-навыками для специалистов по обучению респонденты считают управление ИИ-ассистентами и агентами, а также создание мультимедийного контента.

В рамках опроса респондентов просили назвать, для каких задач в корпоративном обучении их компании уже применяют инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Результаты показали, что чаще всего их используют для создания учебного контента — этот сценарий отметили 72% участников исследования.

На втором месте — планирование обучения и генерация идей (52%). Для автоматизации проверки знаний ИИ-инструменты использует 31% компаний, а 30% с их помощью адаптируют готовые материалы под разные функции и уровни сотрудников.

Помимо популярных сценариев 9% компаний уже тестируют цифровые аватары для вебинаров. Такие решения ускоряют подготовку видеоконтента и при этом освобождают время спикеров на задачи, требующие непосредственного вовлечения.

Только 13% HR-директоров и специалистов сообщили, что в их компаниях не используется ИИ для корпоративного обучения.

HR-профессионалы в целом позитивно оценивают влияние искусственного интеллекта на корпоративное обучение. 35% уверены, что технология способна кардинально повысить его эффективность. Еще 43% считают, что ИИ поможет внести точечные улучшения, но не изменит отрасль принципиально. В то же время 16% участников исследования считают влияние ИИ сильно переоцененным.

Респондентов также попросили назвать навыки работы с искусственным интеллектом, которые, по их мнению, станут обязательными для специалистов по обучению в ближайшие три года. Наиболее востребованными компетенциями участники исследования назвали управление ИИ-ассистентами и агентами (62%) и создание мультимедийного контента с помощью генеративных нейросетей (62%).

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На втором месте — применение ИИ для проверки знаний (61%). Навык анализа эффективности обучения с помощью ИИ обязательным считают 55% HR-директоров и специалистов. Важность проектирования персонализированных траекторий развития с помощью искусственного интеллекта отметили 46% респондентов, а 39% выделили оценку качества и безопасности ИИ-контента.

Лишь 3% участников исследования считают, что специалистам по обучению не потребуются новые ИИ-компетенции.

«Искусственный интеллект берет на себя все больше задач — от помощи в поиске идей до автоматизации создания видеоконтента. Технологии уже сокращают объем ручного труда, позволяя сосредоточить усилия сотрудников на задачах, где особенно важны экспертность и стратегический подход. Но чтобы ИИ приносил реальную пользу на системном уровне, недостаточно просто внедрить новые инструменты. На HR-команды возлагается большая ответственность: помочь персоналу освоить технологию, преодолеть сопротивление изменениям, сформировать комфортную среду для работы с ИИ и постепенно адаптировать бизнес-процессы под новые возможности», — отметила HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.

В исследовании «МТС Линк» приняли участие представители 136 компаний — директора по персоналу и HR-специалисты. Опрос проводился в июне 2026 г.

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