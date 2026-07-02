Молодежь чаще копит на жилье и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка

Главная статья накоплений у россиян — финансовая подушка безопасности. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За последний год доля сторонников стратегии активных трат сократилась до 17% (минус два процентных пункта), тогда как число приверженцев экономии, напротив, выросло до 45% (+4 п.п.).

В структуре накопительных целей безусловным лидером остается финансовая подушка безопасности — ее формированием озабочены 35% респондентов (+4 п.п. за год). Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, еще 19% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%). При этом россияне стали чуть чаще беречь финансы без определенной цели (9% сегодня, +3 п.п. за год), и реже — на обучение (7%, -5 п.п.), покупку дорогих вещей и медицинские услуги (по 9%, минус по 4 п.п.).

Что касается объема сбережений, то откладывать стали немного меньше. В 2025 г. откладывали 10%—25% дохода 37% опрошенных, сегодня такой объем — 32%. Год назад суммы в объеме 26—33% называл каждый десятый респондент, сегодня таких всего 7%. Выросла доля тех, кто откладывает менее 10% — с 25 до 30%.

Мужчины по-прежнему чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели (17 и 12% соответственно), а также на будущее детей (16 и 13%). Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых (22% против 14% среди мужчин) и собственное образование (9% против 5%).

Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости (27%), путешествий (26%), автомобиля (16%), медицинских услуг (14%), крупных покупок (15%), а также образования (16%). При этом именно молодые россияне чаще говорят об увеличении трат в этом году (21%). Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей, на эту цель откладывают 18% опрошенных. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям (17% — это почти в три раза выше, чем у молодежи).

Россияне с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку (37% против 28% соответственно), копят на недвижимость (20% против 15%), ремонт (12% против 8%) и на жизнь после выхода на пенсию (13% против 7%). Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль (13% против 7% среди обладателей вузовского диплома).

Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 15—25 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее накопления. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.