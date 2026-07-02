«МегаФон» прокачает сеть на фестивале «Голос кочевников»

«МегаФон» поддержит крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока – фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии. Чтобы праздник прошел на высоких скоростях, а гости и участники могли делиться своими впечатлениями онлайн и быть всегда на связи, оператор развернет передвижную базовую станцию на площадке мероприятия — турбазе «Асагад. Степной кочевник». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» пройдет 10 и 11 июля 2026 г. Запланировано порядка 40 концертов.

Специалисты «МегаФона» заранее подготовят телеком-инфраструктуру к мероприятию и развернут передвижную базовую станцию, которая обеспечит уверенное покрытие голосовой связью и интернетом 4G на всей территории турбазы, чтобы участники могли пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости и мгновенно передавать самые эмоциональные моменты в социальные сети и мессенджеры.

«МегаФон традиционно обеспечивает дополнительные телеком-мощности на «Голосе кочевников» для своих абонентов, ведь это очень значимое событие для нашего региона: на фестиваль приезжают будущие звезды, исполнители мирового уровня и гости не только со всей республики и из соседних регионов, но и из более отдаленных уголков страны. Применение передвижного комплекса на массовых мероприятиях — успешная практика компании. Качественной голосовой связью и мобильным интернетом могут пользоваться гости и участники праздника, кроме того, и средства массовой информации, которые транслируют и освещают выступления в онлайн-формате», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.