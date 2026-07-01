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«СберТех» представил СУБД для сценариев искусственного интеллекта в корпоративной инфраструктуре

Российский разработчик ПО «СберТех» объявил о выводе на рынок векторной системы управления базами данных (СУБД) Platform V Vector DB. Решение ориентировано на промышленное применение в корпоративных сценариях искусственного интеллекта. Оно дает возможность бизнесу работать с векторными представлениями информации и на их основе запускать надежные прикладные сервисы: семантический поиск и интеллектуальных помощников. Новая СУБД поможет компаниям обрабатывать сложные клиентские запросы, оптимизировать нагрузку на сотрудников и повышать эффективность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Platform V Vector DB создана для крупных предприятий, которым необходимо управлять большими объемами данных. Решение подходит финансовым, телекоммуникационным, логистическим организациям, ритейлерам и государственным структурам, где важны производительность и эксплуатационная зрелость программных продуктов. СУБД располагает инструментами для контроля безопасности и работоспособности, упрощенной интеграции в корпоративную инфраструктуру и предсказуемого сопровождения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы разработали векторную СУБД, сочетающую в себе функциональность, надежность и управляемость, с фокусом на эксплуатации в высоконагруженных системах. Platform V Vector DB позволит бизнесу эффективно внедрять семантический поиск и ИИ-агентов для различных корпоративных сценариев: точного поиска по документам и базам знаний, быстрого реагирования на инциденты, детальной проработки клиентских обращений. Это поможет компаниям снизить эксплуатационные и инфраструктурные риски, усилить контроль безопасности, а также сократить путь от пилотного проекта до полноценного внедрения».

Platform V Vector DB поставляется отдельным дистрибутивом для установки на серверах клиента, что актуально для компаний с высокими требованиями к безопасности и проверяемости программного обеспечения. Ранее Сбер представил руководство по ИИ-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности. Оно поможет переформатировать работу компаний в парадигме, где ИИ является базой, а не надстройкой.

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