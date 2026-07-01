«Корус Консалтинг» выпустил платформу Korus AI для безопасной ИИ-трансформации бизнеса

ГК «Корус Консалтинг» представила рынку ИИ-платформу Korus AI для кратного роста личной и командной эффективности. Решение помогает бизнесу перейти от разрозненного использования ИИ-сервисов к единой корпоративной среде. С помощью платформы можно быстро запускать прикладные ИИ-сценарии, сохранять контроль над данными и масштабировать успешные практики на разные подразделения, создавая основу для системной ИИ-трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Российские компании продолжают тестировать новые ИИ-инструменты, запускают пилотные проекты и внедряют ИИ в отдельные технологические, управленческие или бизнес-процессы. Однако большинство таких инициатив развивается фрагментарно: сотрудники используют разные сервисы, подразделения работают независимо друг от друга, а накопленные знания остаются разрозненными. В результате бизнес не получает системного эффекта и сталкивается с вопросами безопасности данных, управления доступом, масштабирования успешных сценариев и сохранения корпоративной экспертизы.

Korus AI решает эту задачу за счет создания единого корпоративного ИИ-контура. Платформа объединяет коммуникации, инструменты, знания, документы, данные и ИИ-сервисы в единой безопасной среде. Благодаря этому компании могут не только использовать отдельные ИИ-инструменты, но и создавать цифровых помощников для различных функций, формировать новые ИИ-процессы и постепенно встраивать искусственный интеллект в повседневную работу сотрудников и команд. Решение особенно актуально для крупных и средних компаний со сложным ИТ-ландшафтом, большим объемом документов и коммуникаций, а также для организаций, которые уже начали использовать ИИ, но пока не выстроили единую модель работы с ним.

Одной из ключевых особенностей платформы является работа с корпоративным контекстом. Платформа помогает перевести использование искусственного интеллекта из индивидуального режима в командный. С Korus AI сотрудники работают в общем контексте, используют единые базы знаний и цифровых помощников, а успешные практики применения ИИ-инструментов можно сразу тиражировать на новые подразделения и рабочие процессы. Это снижает зависимость от отдельных сотрудников, умеющих работать с ИИ, ускоряет поиск информации, а также упрощает адаптацию новых специалистов.

Архитектура платформы включает три уровня. Бизнес-уровень содержит прикладные сервисы и корпоративные ИИ-приложения: управление знаниями, ИИ-помощников для различных функций, инструменты для аналитики, подготовки технических заданий и поддержки проектной деятельности. На уровене данных и интеграций обеспечивается работа с корпоративным контекстом, доступами и подключением к базам знаний, почтовым системам, календарям и другим источникам данных. На техническом уровне обеспечивается безопасность и анонимизация, управление доступом, интеграция с локальными и внешними языковыми моделями, аудит и мониторинг использования ИИ. Такое разделение позволяет компаниям быстрее внедрять ИИ в бизнес-процессы, использовать корпоративные знания в ежедневной работе и одновременно обеспечивать защиту данных и контроль над использованием технологий.

После внедрения компании получают не только технологическую платформу, но и готовую среду для запуска первых прикладных сценариев применения ИИ: поиск по корпоративным знаниям, интеллектуальный анализ документов, инструменты аудита процессов и линейку ИИ-помощников для HR, юридической службы, закупок, продаж, финансов и ИТ. Решение позволяет использовать ИИ сразу после запуска платформы, быстрее вовлекать сотрудников в работу с новыми инструментами и получать первые результаты без длительной подготовки.

Помимо самой платформы ГК «Корус Консалтинг» предлагает методологическую и экспертную поддержку по внедрению искусственного интеллекта. Компания помогает определить наиболее перспективные сценарии применения ИИ в конкретной организации, подготовить данные и рабочие процессы, организовать обучение сотрудников, выстроить правила работы с искусственным интеллектом и масштабировать успешные практики в рамках всей организации. Такой подход позволяет пройти путь от первых экспериментов и локальных пилотных проектов к системной ИИ-трансформации бизнеса и получить измеримый эффект от внедрения технологий.

«Интерес к искусственному интеллекту сегодня значительно опережает уровень его реального использования в компаниях. Многие организации уже тестируют ИИ-инструменты, но пока не всегда понимают, как масштабировать успешный опыт и получить ощутимый бизнес-результат. Мы помогаем быстрее находить прикладные сценарии, оценивать экономический эффект и превращать ИИ из набора экспериментов в работающий инструмент для развития бизнеса», — отметила Елена Никитина, руководитель направления заказной разработки и искусственного интеллекта ГК «Корус Консалтинг».