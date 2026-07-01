Интерес россиян к носимым ИИ-устройствам вырос более чем в 3 раза за месяц

В июне 2026 г. пользователи «Яндекса» стали значительно чаще интересоваться ИИ-наушниками и другими носимыми устройствами с искусственным интеллектом. Доля поисковых запросов на эту тему выросла более чем в три раза по сравнению с маем, а в пиковую неделю — с 8 по 14 июня — интерес к теме оказался в шетсь раз выше по сравнению с предыдущей. Это показывает, что интерес к ИИ выходит за рамки привычных нейросетевых чат-сервисов и постепенно переходит в сферу новых гаджетов с встроенными ИИ-функциями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным «Яндекса», заметный всплеск интереса к ИИ-устройствам впервые произошел еще в августе 2025 г. — тогда доля запросов почти удвоилась за месяц. Интерес по благодаря нескольким факторам: выходу GPT-5, анонсам часов Google Pixel Watch 4 и наушников Google Pixel Buds 2a, а также росту доли AI-PC на мировом рынке ПК. После этого показатель оставался повышенным почти десять месяцев.

В июне 2026 г. интерес снова существенно возрос: доля запросов оказалась в 3,15 раза выше, чем месяцем ранее. Это самый заметный месячный рост за все время наблюдений, связанный с выходом на российский рынок новых наушников «Яндекс Дропс» с носимым ИИ.

Среди российских городов-миллионников наибольший интерес к теме фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани.

Чаще всего ИИ-устройствами интересуются пользователи 25–44 лет — их активность почти на 30% выше среднего уровня. У аудитории старше 55 лет интерес, напротив, ниже среднего примерно на 45%. При этом мужчины задают такие запросы в 2,5 раза чаще, чем женщины.

О чем спрашивают пользователи

Пользователей в первую очередь интересует, что такое ИИ-устройства и как они работают, а не конкретные модели или цены. Среди основных запросов: наушники с ИИ переводчиком как работают; носимые ИИ устройства c «Алисой AI» когда выйдут; нейро наушники с искусственным интеллектом для чего нужны; наушники с ИИ это как; наушники с ИИ что это; как создают устройство с ИИ; ИИ устройство что это; записывающее устройство с ИИ как записывать звонки.