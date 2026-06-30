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«СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

«СберМобайл» совместно с оператором цифровых услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Теперь в периоды временных ограничений мобильного интернета абоненты оператора сохраняют доступ к ряду востребованных цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Благодаря запуску нового механизма абоненты могут продолжать пользоваться ключевыми онлайн-сервисами для повседневных задач: получать государственные услуги, использовать банковские приложения, оформлять покупки на маркетплейсах, строить маршруты и оставаться на связи через доступные цифровые платформы.

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«Белый список» — это перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета. В него входят социально значимые и популярные сервисы, включая «Госуслуги», российские социальные сети, маркетплейсы и другие ресурсы.

В Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях «СберМобайл» оказывает услуги на сетях опорного оператора «Миранда». «СберМобайл» стал первым федеральным оператором, который запустился в этих регионах в 2025 г.

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