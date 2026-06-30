Честный диалог: с начала 2026 года еще восемь интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья легализовали установку своих линий на опорах ЛЭП

«Россети Московский регион» на системной основе проводят разъяснительную работу с провайдерами по поводу легального размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах. Сегодня энергетики взаимодействуют с более чем 300 операторами связи, которые осуществляют монтаж оборудования на опорах линий электропередачи (ЛЭП) официально, на основании договоров, заключенных с энергокомпанией. За шесть месяцев 2026 года еще восемь провайдеров, работающих в Москве и Московской области, «вышли из тени» и начали вести свою деятельность с соблюдением требований российского законодательства в области электроэнергетики. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Напоминаем, что необходимость заключения договора с электросетевой компанией на использование принадлежащей ей инфраструктуры для подвеса ВОЛС продиктована Федеральным законом «О связи», а также п.19. Постановления Правительства России от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Законодательство гарантирует прозрачность и устанавливает единые для всех операторов условия доступа, в том числе тарифы.

Для заключения договора провайдерам необходимо направить официальный запрос в компанию «Россети Московский регион», заключить договор доступа к опоре ЛЭП и обеспечить согласование проекта размещения оборудования. Важным условием является соблюдение технических норм, включая обязательную маркировку ВОЛС, и ограничение количества размещаемых элементов на одной опоре.

В рамках договора провайдер сам выбирает локацию для размещения оборудования связи, экономя существенные средства и время на строительстве своей инфраструктуры. Электросетевая компания, в свою очередь, обеспечивает безопасный монтаж ВОЛС и сохранность оборудования связи при проведении плановых и ремонтных работ на опорах ЛЭП.

Энергетики рекомендуют жителям Москвы и Подмосковья соблюдать простые правила цифровой безопасности: перед подключением интернета обязательно проверить наличие у провайдера лицензии и договора с электросетевой компанией на размещение оптико-волоконных линий связи на опорах ЛЭП. Это поможет защитить себя от возможного риска внезапно остаться без связи по причине демонтажа нелегальных ВОЛС.