«Аксиома-Софт» автоматизировала управление сетью семейных домов фонда «Семья вместе» на базе «1С:Отель»

Компания «Аксиома-Софт» реализовала проект автоматизации управления сетью семейных домов благотворительного фонда «Семья вместе» на базе решения «1С:Отель». Проект был инициирован в связи с необходимостью внедрения единой системы регистрации участников благотворительной программы в гостинице для родителей «Дом вдали от дома» в Казани и создания единой информационной системы для управления объектами фонда в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

Основной задачей проекта стало формирование централизованной системы учета и отчетности, снижение трудозатрат на ввод и обработку данных, а также повышение оперативности получения управленческой информации по всей сети объектов.

Фонд «Семья вместе» оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям. Фонд работает в России с 1995 г. (до 2022 г. — «Дом Роналда Макдоналда»). Фонд развивает сеть «семейных домов» и «семейных комнат» при детских медицинских учреждениях, обеспечивая бесплатное проживание родителей рядом с детьми на период лечения.

Ранее учет в объектах велся с использованием Excel, что ограничивало возможности оперативного управления и сбора данных, а также требовало ручного формирования отчетности. Это увеличивало сроки подготовки информации и снижало возможности масштабирования сети.

В качестве основы решения использован программный продукт «1С:Отель», адаптированный под задачи благотворительного размещения. Типовой функционал системы ориентирован на коммерческие гостиницы и не поддерживает учет проживания без оплаты, в связи с чем были доработаны механизмы регистрации и документ «Размещение», а также адаптированы процессы учета под специфику фонда. Внедрение выполнено без изменения типовой конфигурации с использованием расширений.

В системе реализованы функции регистрации гостей, управления номерным фондом, контроля доступности мест, учета сроков проживания, планирования мероприятий и формирования отчетности. Сводная аналитика доступна как по отдельным объектам, так и по сети фонда в целом.

В рамках проекта выполнены обследование и анализ требований, проектирование, настройка системы прав доступа и интерфейсов, доработка функционала, подключение оборудования, ввод начальных данных и обучение пользователей. Внедрены подсистемы учета номерного фонда, интеграционные механизмы и отчетность.

По результатам оценки проекта экономический эффект выражается в сокращении трудозатрат на 35%, ускорении формирования управленческой отчетности на 80%, сокращении сроков оказания услуг на 50%, снижении простоев на 25%, росте оборачиваемости ресурсов на 25% и снижении операционных расходов на 20%.