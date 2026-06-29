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2ГИС запатентовал сервис для управления городской средой

2ГИС получил патент на сервис «2ГИС Ситискан» на базе собственных технологий. Для бизнеса это значит прозрачную интеллектуальную собственность, помогает снизить риски при закупках и упрощает использование продуктов там, где важны надежность и импортозамещение. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«2ГИС Ситискан» — это сервис для оцифровки городской среды. Он распознает объекты, видимые с дороги: дорожные знаки, светофоры, люки, вывески и надписи на них, ямы, шлагбаумы, мусор, опоры освещения и другие элементы городской инфраструктуры.

В основе сервиса — компьютерное зрение. Можно фиксировать через мобильную камеру или подключить панорамную — на транспортном средстве. Она захватывает все окружение на 360 градусов за один заезд, а алгоритмы автоматически анализируют изображения, вычисляют расстояние до объектов и локализуют их на карте с точными геокоординатами. «2ГИС Ситискан» может определять местоположение даже при нестабильном спутниковом сигнале благодаря технологии Radar API.

Собранные данные визуализируются в сервисе геоаналитики «2ГИС Про», что позволяет, к примеру, сравнивать результаты повторных проездов: например, увеличилось ли количество ям и трещин. Это помогает бизнесу и городским службам контролировать состояние инфраструктуры и прогнозировать необходимость ремонта. Данные также можно выгрузить через API в сторонние системы — BI, ERP, системы контроля подрядчиков и прочие — без сложной разработки.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сервисы доступны для задач госструктур и бизнеса, связанных с управлением городской средой. Они помогают проще и быстрее находить проблемы и принимать решения. Например, можно проверять состояние придорожной инфраструктуры без ручного осмотра каждого объекта.

«Ситискан работает на собственной картографической платформе 2ГИС и точных данных. Это снижает риски при закупках и закрывает требования по импортозамещению. При этом «Ситискан» решает задачи, которые другие не закрывают: точная работа там, где сигнал нестабилен или возникают помехи», — сказала Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов 2ГИС.

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