restore: открывает предзаказ на Grand Theft Auto VI

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа самой ожидаемой игры года — GTA VI. Физическая копия игры доступна для предзаказа на сайте и во всех магазинах сети. Покупатели, оформившие предзаказ, получат игру после мирового старта продаж, который планируется осенью 2026 г. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Оформить предзаказ можно на сайте re-store.ru и в любом розничном магазине сети. Условия предзаказа: 100% предоплата на сайте и 1000 руб. в розничных магазинах сети.

«Предыдущие версии игр серии GTA были представлены в магазинах restore: и пользовались устойчивым спросом. Мы видим, какой ажиотаж уже сформировался вокруг новой части, и прогнозируем высокий интерес. Для нас важно дать возможность российским геймерам получить главную игровую премьеру года одновременно со всем миром и также предложить им гаджеты и аксессуары для комфортной игры», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).

Игра выходит с русскими субтитрами.

Стоимость Grand Theft Auto VI и доступные версии в restore: (цены актуальны на период предзаказа): за стандартное издание — 10 990 руб.; за версию Ultimate — 13 990 руб.

Игра будет представлена в продаже в формате физической копии — без диска, с кодом активации для цифровой загрузки.