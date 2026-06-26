Платформа «Стрелка» стала доступна в мобильном формате

Платформа «Стрелка», предназначенная для визуализации и управления рабочими пространствами, получила мобильное приложение. Теперь пользователи могут бронировать рабочие места, переговорные комнаты и другие корпоративные ресурсы со смартфона. Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и RuStore.

Мобильное приложение расширяет возможности платформы и делает работу с системой доступной из любой точки. Пользователи могут просматривать доступность ресурсов, создавать и контролировать бронирования, а также подтверждать свое присутствие с помощью check-in по QR-коду. Все данные синхронизируются в режиме реального времени, что позволяет всегда иметь под рукой актуальную информацию о занятости рабочих пространств.

Для знакомства с системой в приложении предусмотрен деморежим. Он доступен сразу после запуска и не требует авторизации. В деморежиме можно изучить основные сценарии работы и интерфейс приложения. Для подключения к корпоративной системе достаточно указать адрес сервера организации и войти под своей учетной записью. Данные для доступа предоставляет администратор системы.

«Развитие мобильных сервисов — один из ключевых запросов современных компаний. Мы стремимся сделать взаимодействие с рабочими пространствами максимально удобным и доступным для сотрудников независимо от их местонахождения. Появление мобильного приложения „Стрелка“ — важный шаг в развитии платформы, который позволяет бронировать ресурсы, подтверждать присутствие и управлять своими рабочими сценариями буквально в несколько касаний», — отметил Антон Виговский, директор центра компетенций «Стрелка».

Сегодня «Стрелка» представляет собой единую цифровую среду для управления корпоративными ресурсами. Платформа помогает компаниям эффективнее использовать рабочие пространства, снижать количество конфликтов при бронировании и повышать комфорт сотрудников благодаря прозрачному планированию и оперативному доступу к информации. Решение используется для организации гибридного офиса, управления инфраструктурой предприятий, образовательных учреждений, медицинских организаций и других объектов, где важно рационально распределять ресурсы и обеспечивать удобство пользователей.

Скачать мобильное приложение «Стрелка» можно в App Store, Google Play и RuStore.