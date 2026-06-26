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Платформа «Стрелка» стала доступна в мобильном формате

Платформа «Стрелка», предназначенная для визуализации и управления рабочими пространствами, получила мобильное приложение. Теперь пользователи могут бронировать рабочие места, переговорные комнаты и другие корпоративные ресурсы со смартфона. Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и RuStore.

Мобильное приложение расширяет возможности платформы и делает работу с системой доступной из любой точки. Пользователи могут просматривать доступность ресурсов, создавать и контролировать бронирования, а также подтверждать свое присутствие с помощью check-in по QR-коду. Все данные синхронизируются в режиме реального времени, что позволяет всегда иметь под рукой актуальную информацию о занятости рабочих пространств.

Для знакомства с системой в приложении предусмотрен деморежим. Он доступен сразу после запуска и не требует авторизации. В деморежиме можно изучить основные сценарии работы и интерфейс приложения. Для подключения к корпоративной системе достаточно указать адрес сервера организации и войти под своей учетной записью. Данные для доступа предоставляет администратор системы.

«Развитие мобильных сервисов — один из ключевых запросов современных компаний. Мы стремимся сделать взаимодействие с рабочими пространствами максимально удобным и доступным для сотрудников независимо от их местонахождения. Появление мобильного приложения „Стрелка“ — важный шаг в развитии платформы, который позволяет бронировать ресурсы, подтверждать присутствие и управлять своими рабочими сценариями буквально в несколько касаний», — отметил Антон Виговский, директор центра компетенций «Стрелка».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сегодня «Стрелка» представляет собой единую цифровую среду для управления корпоративными ресурсами. Платформа помогает компаниям эффективнее использовать рабочие пространства, снижать количество конфликтов при бронировании и повышать комфорт сотрудников благодаря прозрачному планированию и оперативному доступу к информации. Решение используется для организации гибридного офиса, управления инфраструктурой предприятий, образовательных учреждений, медицинских организаций и других объектов, где важно рационально распределять ресурсы и обеспечивать удобство пользователей.

Скачать мобильное приложение «Стрелка» можно в App Store, Google Play и RuStore.

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