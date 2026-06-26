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От сбора меда до продажи кукурузы: «Авито Подработка» представила топ нестандартных летних подработок в России

Лето — традиционный пик спроса на временную занятость. Бизнес активно развивает туристическое направление, а россияне ищут возможности дополнительного заработка в теплое время года. Вместе с наступлением сезона появляются и нестандартные предложения, которые практически не встречаются в другие месяцы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Спрос на подработку продолжает расти год к году, в том числе и в сферах, которые традиционно становятся более востребованными летом. Так, за период с января по июнь активно растёт спрос на временный персонал в общественном питании (+34%), на складах и в хранилищах (+29%), в розничной и оптовой торговле (+23%) и в гостиничном бизнесе и туризме (+14%). Наряду с привычными форматами активно появляются необычные предложения — для тех, кто хочет провести сезон нестандартно.

Для тех, кто любит живое общение и умеет дарить эмоции, в Тюменской области на летний сезон ищут аниматора в ростовой кукле. В обязанности входит привлечение внимания гостей к летним акциям, создание праздничной атмосферы и работа с детьми — пригодятся навыки актёрского мастерства и опыт общения с юными посетителями. Посменный график легко совмещается с учебой или основной работой, а вознаграждение составляет от 900 руб. за трехчасовой выход. Такие предложения отражают общую тенденцию: число исполнителей в категории «Работники социальной сферы, искусства и культуры» по региону выросло на 13%.

Тем, кто умеет видеть потенциал в людях и любит спорт, стоит обратить внимание на спортивного скаута и талант-менеджера для детей в Татарстане. Исполнитель будет выезжать в школы, деревни и на мероприятия, отбирать перспективных ребят для команд по футболу, волейболу и баскетболу. Вознаграждение за такую подработку начинается от 10 тыс. руб. Интерес к подобной занятости в регионе растёт: спрос исполнителей в сфере организации мероприятий в Татарстане увеличился на 7%.

Тем, кто предпочитает свежий воздух и размеренный ритм работы, подойдёт подработка сборщиком клубники в Липецкой области. Оплата сдельная и ежедневная — 47 руб. за кг, поэтому итоговое вознаграждение напрямую зависит от результата. Из экипировки понадобятся сапоги, закрытая одежда и рабочие перчатки.

Горячая кукуруза на пляже — один из символов лета, и в этом сезоне можно оказаться по ту сторону прилавка. На берегу Балтийского моря, в Калининградской области, ищут продавца кукурузы. Специальных навыков не требуется, а заработок зависит только от результата — 50 руб. за каждую проданную кукурузу.

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Тем, кто не боится ручного труда, любит сладкое и хочет попробовать что-то совершенно новое, в Алтайском крае предлагают работу на пасеке — сезонный набор разнорабочих на откачку меда. Понятные физические задачи, природа, гибкий график и деревенский быт с баней. Вознаграждение — от 3 до 5 тыс. руб. за смену.

«Летняя подработка давно вышла за рамки привычных форматов: все больше предложений предполагают нестандартные задачи, живое общение и возможность попробовать себя в новой роли. Так, например, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков выросло на 34%, а вслед за ним увеличился и спрос со стороны исполнителей по всей России на 13%. Платформа фиксирует устойчивый тренд: россияне готовы к частичному формату занятости, а бизнес активно ее предлагает», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».


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