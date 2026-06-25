Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC

Security Vision и «Информзащита» подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Ключевой целью сотрудничества является развитие высокотехнологичного центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (IZ:SOC) за счет внедрения платформы Security Vision.

Соглашение знаменует собой переход к глубокой технической кооперации, объединяющей передовые технологические возможности вендора с масштабной экспертизой системного интегратора. Внедрение платформы Security Vision позволило «Информзащите» консолидировать сервисы в единую операционную модель, что не только повысило управляемость SOC, но и значительно упростило развитие и вывод на рынок новых услуг компании.

Особое внимание в совместной работе уделяется гибкости настройки сервисов под нужды конечных заказчиков. Благодаря интеграции платформы Security Vision с клиентским порталом IZ:SOC Unified Portal специалисты «Информзащиты» получили возможность глубоко персонализировать сервис. Теперь заказчики могут подключать дополнительные источники данных, кастомизировать представление инцидентов, создавать специализированные дашборды и настраивать уникальные пользовательские сценарии реагирования. Такой подход позволяет сохранить единый технологический фундамент SOC, одновременно учитывая особенности бизнеса и индивидуальные требования к мониторингу и реагированию на инциденты.

«Для нас важно, что эксперты "Информзащиты" выбирают наши технологии для разработки своих модулей в реализации стратегических проектов на базе Security Vision. Это подтверждает правильность нашего вектора на создание решения, которое не просто автоматизирует рутину, но и, являясь продуктом LCNC, дает инженерам свободу для реализации сложных и нестандартных задач. Мы рады официально закрепить наше технологическое сотрудничество и уверены, что совместными усилиями зададим новые стандарты гибкости в отрасли», — сказал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

«В условиях постоянно растущего объема киберугроз нашим заказчикам критически важны не только скорость обнаружения атак, но и понятность процессов реагирования. Платформа Security Vision позволила нам улучшить единую экосистему, где технологии работают на результат, а интерфейс IZ:SOC Unified Portal дает полный контроль и видимость ситуации. Партнерство с Security Vision открывает перед нами новые горизонты для развития наших SOC-сервисов», — отметил Михаил Визгин, генеральный директор компании «Информзащита».

Соглашение предполагает дальнейшее расширение взаимодействия сторон, включая совместную разработку лучших практик построения SOC, обмен методологиями и адаптацию функционала платформы Security Vision под специфические задачи заказчиков «Информзащиты».