«Легион Про» контролирует ИТ-инфраструктуру с помощью «СерчИнформ Мониторинг безопасности»

ИТ-компания «Легион Про» внедрила «СерчИнформ Мониторинг безопасности» (СерчИнформ SIEM) у себя и выбрала его для реализации клиентских проектов. Система позволяет обрабатывать большой поток событий в ИТ-инфраструктуре компании и оперативно реагировать на них. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Первостепенная задача, которую «Легион Про» ставит перед системой управления инцидентами ИБ (SIEM), – сбор, хранение и обработка логов из различных программных и аппаратных источников. Также среди преимуществ программы заказчик выделяет работу «из коробки»: система поставляется с набором готовых правил корреляции (более 500 готовых правил), учитывает опыт и задачи клиентов из всех отраслей экономики. Список контроллеров и правил постоянно расширяется.

«Решение «СерчИнформ» легко было развернуть при подготовленной платформе. Предустановленные правила готовы к работе сразу после инсталляции – что удобно. Более того, благодаря широкому спектру возможностей «СерчИнформ Мониторинг безопасности» покрывает большую часть потребностей ИТ-компании: от базового мониторинга состояния систем до расследования инцидентов ИБ», – сказал технический директор ООО «Легион Про» Евгений Алексеев.

«Легион Про» предлагает своим заказчикам решение, в эффективности которого убедился сам. «СерчИнформ Мониторинг безопасности» изначально спроектирована так, чтобы сразу встраиваться в существующие бизнес-процессы, предоставляя полный инструментарий для расследования инцидентов и защиты ИТ-инфраструктуры. При этом система легко масштабируется, включая возможность работы в составе Центра управления ИБ (SOC)», – сказал системный аналитик «СерчИнформ» Павел Пугач.

«СерчИнформ» постоянно расширяет возможности системы управления событиями ИБ (SIEM). Например, недавно в «СерчИнформ Мониторинг безопасности» добавилась поддержка отечественной системы управления корпоративной почтой RuPost. Новый коннектор автоматически собирает события из почтовой инфраструктуры и передает их в единый центр мониторинга безопасности.

«СерчИнформ Мониторинг безопасности» сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО.