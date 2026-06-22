«РТ МИС» подтвердила высший уровень защиты данных

Компания «РТ МИС» (дочерняя компания «Цифромед», входит в ГК «Ростелеком») получила аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России первого класса защищенности информационных систем (К1) и первого уровня защищенности персональных данных (УЗ3). Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Документ выдан аттестационным органом «КРЕДО-С» по результатам успешно пройденных аттестационных испытаний и действует без ограничения срока. Это позволяет информационной системе «Платформа РТ МИС» интегрироваться с защищенными государственными системами и участвовать в госзакупках в сфере критической информационной инфраструктуры.

С вступлением в силу приказа ФСТЭК №117 от 11.04.2025 государственные органы и учреждения могут передавать данные только подрядчикам, чьи системы обеспечивают аналогичный или более высокий уровень защиты информации. Это требование вызвано ростом атак через цепочку поставок. Защита инфраструктуры заказчика часто превышает защиту инфраструктуры подрядчика, поэтому каждое подключение к системе требует тщательной проверки. Аттестат класса защищенности К1 и УЗ3 подтверждает полное соблюдение требований приказов ФСТЭК для информационных систем персональных данных и государственных информационных систем.

«Платформа РТ МИС» — это аттестованный защищенный контур (часть ЦОД) с виртуальными машинами. Система обеспечивает безопасное подключение к защищенной среде заказчика для проведения мероприятий по технической поддержке «ЕЦП.МИС». Аттестат ФСТЭК укрепляет доверие к заказчикам на рынке и открывает возможность интеграции с госсистемами — система класса К1 может обмениваться данными с ЕГИСЗ, региональными сегментами и другими информационными системами.

«Получение бессрочного аттестата на первый класс защищенности — важнейший этап развития компании. Это не просто юридический документ, а наш осознанный стандарт работы с данными. Мы подтвердили, что система готова оказывать услуги технической поддержки “ЕЦП.МИС” в полном соответствии со строгими стандартами ФСТЭК России. Для наших клиентов это означает максимальный уровень доверия и безопасности», — отметил генеральный директор «РТ МИС» Сергей Метелев.