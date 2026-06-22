АОТ выберет девять экспертов в совет по развитию облачных технологий в России

Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий (АОТ), созданная VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант», начала отбор в экспертный совет. В него войдут девять ведущих практиков в области облачно-ориентированных технологий и Kubernetes. Они будут определять технологическую повестку ассоциации, участвовать в запуске отраслевых инициатив, технической валидации подходов и практик. Подать заявку на участие в экспертном совете или порекомендовать специалиста к участию можно на сайте ассоциации. Об этом CNews сообщили представители VK.

В состав совета приглашаются специалисты с глубокой экспертизой в области Kubernetes, облачной инфраструктуры, платформенных решений, DevOps- и DevSecOps-практик, безопасности облачных систем, наблюдаемости и устойчивости инфраструктуры, а также применения искусственного интеллекта в разработке. Формирование экспертного совета пройдет в несколько этапов: сбор заявок от специалистов, оценка кандидатур и формирование состава. При отборе будут учитываться профессиональный опыт и экспертиза кандидатов, а также готовность уделять достаточно времени на развитие отраслевых инициатив. Состав будет объявлен в августе 2026 г. в официальных каналах АОТ. Выдвижение кандидатов и работа экспертов проходят на добровольной и безвозмездной основе.

«Индустрия облачно-ориентированных технологий только формируется в России. Это стек технологий, который отвечает новым вызовам в ИТ, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения развития искусственного интеллекта и цифровых продуктов. Мы объединяем компании и инженеров для обмена знаниями и опытом в этой области. Экспертный совет собирает запросы бизнеса и сообщества, коммуницирует с лидерами мнений и направляет работу ассоциации на развитие индустрии и распространение самых актуальных практик облачно-ориентированных технологий», — сказал директор Ассоциации профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий Александр Титов.

Компании-партнеры АОТ участвуют в формировании повестки и развитии передовых облачных технологий, инициируют проекты и получают экспертную поддержку от ведущих специалистов отрасли, участвующих в работе организации. Партнеры входят в совет ассоциации, вносят инициативы, участвуют в создании рабочих групп и взаимодействуют с государственными регуляторами. Также им доступна независимая аналитика и информационная поддержка от ассоциации. Партнерство усиливает позиции бренда в профессиональном сообществе, открывает особые условия участия в проектах АОТ, дает площадки для презентации решений и технологий. Статус партнера предполагает ежегодный взнос, который направляется на реализацию проектов ассоциации.