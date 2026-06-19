В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС

МТС расширила сеть фиксированного интернета в Советском районе Волгограда. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом комплексе на Университетском проспекте. Возможность пользоваться современной цифровой инфраструктурой получили около 2000 семей самого активно развивающегося района города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Советский район остается одной из наиболее активно развивающихся территорий Волгограда. Здесь продолжается строительство новых жилых комплексов и многоквартирных домов, развивается социальная инфраструктура, появляются новые общественные пространства. Расширение сети пришлось на начало летнего сезона, когда многие школьники проводят каникулы дома, а родители продолжают работать в удаленном или гибридном формате. Гигабитный интернет позволяет одновременно пользоваться онлайн-кинотеатрами, игровыми сервисами, видеосвязью, образовательными платформами и системами «умного дома» без потери качества соединения.

«Советский район сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся территорий Волгограда. Вместе с новыми жилыми кварталами здесь должна появляться и современная цифровая инфраструктура. Мы последовательно расширяем гигабитную сеть в районах новой застройки, чтобы жители могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами сразу после переезда в новый дом», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС расширила сеть фиксированного интернета в микрорайоне «Родниковая Долина» в Советском районе – в одном из самых молодых и активно развивающихся микрорайонов Волгограда, где большинство жителей составляют молодые семьи с детьми. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям еще 13 многоквартирных домов на улице Иссы Плиева.