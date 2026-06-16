«НЭК.ТЕХ» провел обучение для сотрудников «Росатом Энергосбыт»

В июне 2026 г. компания «НЭК.ТЕХ» (входит в Группу «НЭК») провела для сотрудников «Росатом Энергосбыт» обучение по работе с интеллектуальными системами учета электроэнергии «НАРТИС». Мероприятие прошло на площадке «Росатом Энергосбыт» в Смоленске. Участие приняли сотрудники филиалов компании из Мурманска, Твери и Курска. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Специалисты «НЭК.ТЕХ» совместно с представителями завода-производителя интеллектуальных систем учета (ИСУЭ) «НАРТИС» представили теоретический материал и провели практические занятия.

Спикеры рассказали о построении и эксплуатации защищенной ИСУЭ, поделились опытом интеграции средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в устройства сбора и передачи данных (УСПД), обсудили типовую модель безопасности информации ИСУЭ и нормативные требования в части использования СКЗИ. Также участники посетили мастер-классы по проверке работоспособности автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и ознакомились с работой УСПД, оснащенных модулем криптографической защиты информации.

Практика позволила слушателям изучить функционал интеллектуальных систем учета и освоить возможности их адаптации под задачи энергосбытовой компании. Участники выполнили тестовые операции по установке приборов учета, снятию показаний в различных режимах, а также отработали диагностику оборудования и анализ возможных ошибок.

«Завод «НАРТИС» является единственным производителем интеллектуальных систем учета электроэнергии, представившим на объектах «Росатом Энергосбыт» серийное техническое решение с использованием сертифицированного СКЗИ для защиты канала передачи данных между УСПД и ИВК. Поэтому главной задачей выездного обучения стало практическое освоение технологии запуска и эксплуатации системы с использованием СКЗИ», – отметил директор по развитию Смоленского филиала АО «Росатом Энергосбыт» Павел Андрюцкий.

Технический директор ООО «НЭК ТЕХ» Денис Коваль: «УСПД НАРТИС с программным СКЗИ ViPNet Client сегодня является одним из наиболее эффективных решений на рынке для выполнения обязательных требований ФСБ по защите информации, зафиксированных в действующей Базовой модели угроз безопасности ИСУ».

В «Росатом Энергосбыт» отметили, что ключевым преимуществом обучения стало живое общение представителей Заказчика с разработчиками оборудования – «НЭК.ТЕХ» и производителями интеллектуальных систем учета электроэнергии «НАРТИС».