«Авито Реклама» и «Авито Путешествия»: семьи готовы потратить 44 140 рублей на летние каникулы ребенка

«Авито Реклама» и «Авито Путешествия» провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы узнать, как родители планируют летние каникулы детей и сколько готовы на них потратить. Самые популярные варианты летних каникул — отпуск семьей по России и поездка к родственникам. В среднем на организацию каникул родители готовы потратить около 44 тыс. руб. «Авито Путешествия» дополнили исследование данными о том, как семьи бронируют жилье для летних поездок по России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Родители школьников чаще всего планируют отпуск с ребенком по России или поездку к бабушке, дедушке и другим родственникам — оба варианта планируют по 31% родителей. Еще 29% рассчитывают, что ребенок останется дома. Детский лагерь, в том числе загородный, спортивный или тематический, рассматривают 28% опрошенных.

К летним каникулам ребенка многие начинают готовиться в мае — за месяц-полтора до их начала: так ответили 25% респондентов. Ещё 24% планируют каникулы весной, в марте или апреле, 12% — ещё зимой. При этом 27% не планируют заранее и действуют по ситуации.

На организацию летних каникул ребенка чаще всего закладывают от 10 до 30 тыс. руб. — так ответили 28% опрошенных. Еще 26% рассчитывают на сумму от 30 до 60 тыс. руб., 16% — от 60 до 100 тыс. руб. В среднем родители готовы выделить на эти цели 44,138 руб.

Решение о летних каникулах родители часто принимают совместно с ребенком — его мнение учитывают 35% респондентов. Столько же обсуждают планы с партнёром или супругом. Ещё 22% принимают решение самостоятельно, а 6% отмечают, что ребенок в основном сам выбирает, как провести каникулы.

Онлайн-реклама влияет на выбор летних активностей для ребенка у большинства взрослых респондентов: 12% называют ее одним из главных факторов, ещё 27% учитывают рекламу наряду с другими параметрами. Почти четверть (24%) обращает внимание на рекламные предложения время от времени.

«По данным исследования, онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор летних каникул ребенка у 63% пользователей. Это означает, что реклама участвует в выборе конкретного формата: поездки, лагеря, кружка или другого варианта отдыха. Для рекламодателей в таких кампаниях важно сразу показывать, что именно они предлагают и на какой бюджет рассчитано предложение. Инструменты площадки помогают эффективно доносить такие сообщения до аудитории с релевантным запросом», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Помимо детских лагерей, кружков и поездок к родственникам, одним из ключевых сценариев летних каникул остаются семейные путешествия по России. Такой формат позволяет совместить отдых ребенка, смену обстановки и время, проведённое вместе, а краткосрочная аренда — подобрать жилье под состав семьи: от квартиры в городе до загородного дома.

По данным «Авито Путешествий», летом семьи в среднем путешествуют с двумя детьми. Средняя стоимость ночи в квартире при посуточной аренде составляет 5,3 тыс. руб., в загородном доме — 9,7 тыс. руб.

При выборе жилья семьи ориентируются не только на цену, но и на бытовой комфорт: возможность готовить, наличие нескольких спальных зон, удобное расположение и отзывы других гостей.

«Путешествия с детьми — это не только про смену локации, но и про общий семейный опыт. Родителям важно, чтобы поездка была комфортной и предсказуемой: чтобы можно было сохранить привычный режим ребёнка, приготовить еду, выбрать удобное пространство и не переживать за бытовые детали. Поэтому краткосрочная аренда становится для семей одним из гибких форматов отдыха: она позволяет подобрать жильё под конкретный сценарий поездки — будь то несколько дней в городе, отпуск у моря или загородные выходные», — сказала Анастасия Бардина, руководитель направления «Привлечение гостей» «Авито Путешествий».

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет.