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«Росатом Инфраструктурные решения» интегрировала систему управления парковками с мессенджером Max

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») доработала систему «Умные парковки» для бесперебойного функционирования в условиях ограничения связи. Теперь водители во всех городах присутствия сервиса могут оплатить стоянку через мессенджер Max («Макс») даже при блокировке основных интернет-сервисов. На сегодняшний день новым альтернативным способом оплаты воспользовались уже более 5 тыс. раз. Об этом CNews сообщил представитель РИР.

Сервис «Умные парковки» РИР представляет собой автоматизированную информационную систему единого парковочного пространства, которое в том числе включает мобильное приложение «Горпарковки» для пользователей. РИР выступает разработчиком программного обеспечения, производителем оборудования и системным интегратором, обеспечивая полный цикл работ: от создания нормативно-правовой базы и ИТ-платформы до организации дорожной инфраструктуры.

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В штатном режиме базовый функционал доступен пользователям в мобильном приложении. Платформа поддерживает различные способы безналичного расчета, поминутную тарификацию с возможностью досрочного завершения сессии, функцию постоплаты, а также просмотр материалов фотофиксации. Интеграция с мессенджером Max позволила создать надежный резервный канал для транзакций.

Работы по внедрению выполняет компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В настоящее время решения компании по организации парковочного пространства действуют в 23 городах России и СНГ. Программные и аппаратные комплексы направлены на разгрузку улично-дорожной сети, снижение количества заторов и обеспечение удобного доступа жителей к социально значимым объектам.

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