«Инферит Техника» и 3Logic Group заключили партнерское соглашение

Производитель компьютерного и серверного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений 3Logic Group подписали партнерское соглашение. Это важный шаг в рамках стратегии ГК Softline к усилению импортозамещения на российском ИТ-рынке. Сотрудничество расширит доступ заказчиков к высокотехнологичным отечественным вычислительным решениям, позволит ускорить их поставку и обеспечить высокий уровень сервисной поддержки по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерское соглашение усилит обе компании. В портфеле 3Logic Group появится производитель с большим рядом современной техники и богатым опытом работы с госконтрактами и крупной коммерцией. «Инферит Техника» в свою очередь получит доступ к широкой партнерской сети, быстрой логистике и развитой сервисной инфраструктуре.

Компания 3Logic Group — российский ИТ-дистрибьютор. Портфель компании представлен более чем 270 мировыми производителями вычислительной техники и ИТ-оборудования.

«Инферит Техника» — российский производитель современных компьютеров, ноутбуков, неттопов и серверных решений с собственным крупным заводом во Фрязино. Это предприятие полного цикла по разработке и сборке техники. Заводские мощности позволяют выпускать до 300 тыс. единиц вычислительного оборудования и порядка 60 тыс. электронных модулей в год.

В портфеле вендора — две линейки: коммерческая и внесенная в реестр Минпромторга России. Это делает «Инферит Технику» поставщиком импортозамещающих решений как для бизнеса, так и для государства.

Конечному заказчику партнерство даст расширенный доступ к производительным и качественным отечественным ИТ-решениям с подтвержденным статусом импортозамещенности. Со стороны дистрибьютора клиентам будет обеспечено быстрое постпродажное обслуживание в более чем 250 сервисных центрах по всей стране.

«Для 3Logic Group подписание этого соглашения — важный шаг в расширении предложения качественного отечественного оборудования. "Инферит Техника" обладает мощной производственной базой и четким пониманием потребностей заказчиков. Объединив эти преимущества с нашей развитой дистрибьюторской сетью, быстрой логистикой и поддержкой более чем в 250 сервисных центрах, мы сможем гарантировать клиентам бесперебойные поставки и высокий уровень постпродажного обслуживания в кратчайшие сроки», — отметил Леонид Ураков, коммерческий директор 3Logic Group.

«Сегодня заказчикам недостаточно просто получить оборудование российского производства. Им необходимы гибкие финансовые условия , качественный сервис и уверенность в долгосрочной поддержке решений. Партнерство с 3Logic Group позволяет предложить рынку именно такой комплексный подход», — сказал Денис Петров, директор департамента по работе с партнерами «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).