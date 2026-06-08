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Спрос на виртуальные рабочие места в России за год вырос почти в 1,4 раза

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает о том, что проанализировала потребление сервиса виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Спрос на виртуальные рабочие места за год вырос почти в 1,4 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более всего облачным сервисом VDI пользуются компании из индустрии услуг для бизнеса, ИТ, торговли и производства. Следом идут финансовые, строительные, транспортные компании, а также организации сферы предоставления услуг.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Наибольший прирост потребления сервиса VDI за год произошел у компаний из транспортной индустрии — более чем в 3,7 раза. На втором месте ИТ-компании — более чем в два раза увеличилось потребление сервиса VDI. Также потребление виртуальных рабочих мест актуально в сфере строительства и ритейла.

Сильнее всего потребление облаков выросло в Санкт-Петербурге и Ярославской области — более чем в 10 раз. Следом идет Смоленская область — прирост увеличился практически в два раза. Также растет потребление сервиса виртуальных рабочих мест в Свердловской области.

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