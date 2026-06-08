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Сервис MWS TeamStream добавил возможность встраивать видео в цифровые сервисы

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» расширила возможности сервиса для работы распределенных команд TeamStream, запустив embed player – инструмент для встраивания видео в сайты, цифровые продукты, базы знаний, LMS-платформы и онлайн-курсы. Теперь компании могут показывать видео внутри собственного интерфейса без перехода пользователей на внешние платформы.

Новая функция позволяет интегрировать видеоконтент напрямую в клиентские и внутренние сервисы. Видео становится частью пользовательского сценария: обучения сотрудников, онбординга, клиентской поддержки, демонстрации продуктов, FAQ и корпоративных баз знаний.

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Использование embed player помогает сохранить пользователя внутри собственной экосистемы и повысить контроль над его опытом. Компании могут встроить видео в собственный интерфейс и сохранить единый визуальный стиль сервиса. При просмотре такого контента отсутствуют сторонние рекомендации и реклама, поэтому пользователь не отвлекается от сценария обучения, поддержки или работы с продуктом.

«Сегодня компании используют видео-форматы в рамках обучения, онбординга, инструкций и клиентской поддержки, чтобы пользователь мог посмотреть нужный материал прямо внутри платформы. Возможность встроить видео напрямую в интерфейс помогает сделать такие процессы удобнее для пользователя и эффективнее для бизнеса», – сказал директор по продукту MWS TeamStream Антон Гурин.

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