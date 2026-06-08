«Элемент-Технологии» и «Реватт» договорились о поставках силовых модулей для быстрых электрозарядных станций

По соглашению о сотрудничестве «Элемент-Технологии» (входит в группу компаний «Элемент») поставит порядка 800 российских силовых модулей мощностью 40 кВт собственной разработки производителю зарядных станций для электромобилей «Реватт». Серийное производство модулей планируется запустить уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элемент-Технологии».

С ростом числа электромобилей продолжает расти и спрос на инфраструктуру для электротранспорта, в том числе электрозарядные станции (ЭЗС), соответствующие требованиям к локализации. «Элемент-Технологии» и «Реватт» объединяют усилия для выпуска на рынок российских быстрых и ультрабыстрых ЭЗС мощностью до 480 кВт, а также зарядных хабов.

«Реватт» предлагает разработку, производство и эксплуатацию комплексных решений для зарядной инфраструктуры и электротранспорта, а также является ведущим научно-исследовательским центром в области электромобильности. Компания создает устройства на собственном производстве с высоким уровнем локализации, для повышения которой «Реватт» использует российские силовые модули.

Проект поставки силовых модулей для ЭЗС реализует «Элемент-Технологии». Выпуск будет осуществляться на собственной производственной площадке компании в ОЭЗ «Технополис Москва», «Алабушево». Это гарантирует соответствие российским стандартам и требованиям, предъявляемым при производстве силовой электроники, контроль качества, оптимальные сроки производства и упрощенную логистику.

«Силовые модули – одни из основных компонентов электрозарядных станций, а в нынешних условиях постоянно растущих требований к локализации ЭЗС являются обязательным модулем для признания станции российской. «Элемент-Технологии» запускает серийное производство российских силовых модулей, что позволит совместно с партнерами осуществлять выпуск ЭЗС на базе отечественных решений и с российской электронной компонентной базой. Наши модули имеют КПД на уровне 95%, что соответствует мировому стандарту и востребовано отраслью», – сказал Юрий Халиф, генеральный директор «Элемент-Технологии».

«Сегодня в отрасли ЭЗС наблюдается большой дефицит российских силовых модулей. Поэтому мы ожидаем, что наше сотрудничество с «Элемент-Технологии» превратится в успешную кооперацию и позволит нам занять ощутимую часть рынка российских локализованных ЭЗС. В планах компании – создание, в том числе в кооперации с партнерами, более мощных локализованных моделей ЭЗС, а также разработка и выпуск распределённых зарядных хабов. Технологические лидеры должны объединяться во благо нашей страны и её развития, – отметил Александр Клоков, коммерческий директор «Реватт».

Ожидается, что всего до конца года на производственной площадке в «Алабушево» будет выпущено порядка 15 тыс. российских силовых модулей. В планах «Элемент-Технологии» – дальнейшее развитие направления и создание более эффективных и энергоемких силовых моделей.