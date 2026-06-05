«СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити»

Компания «Смарт Текнолоджис Софт» сообщает об успешном завершении тестирования платформы собственной разработки — системы мониторинга и управления «СТ.Монитор» — на серверных платформах российского вендора «Тринити». Решение может применяться в корпоративных и промышленных ИТ-инфраструктурах для централизованного мониторинга серверного оборудования и контроля состояния систем. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис».

В ходе функционального тестирования системы «СТ.Монитор» версии V1.0.996 подтверждена корректная работа продукта на серверных платформах «Тринити» M8. Были проверены установка продукта, загрузка шаблонов, постановка объектов на мониторинг, сбор данных по SNMP, а также сбор данных и управление по протоколу Redfish.

«Проведенное тестирование стало логичным шагом в развитии технологического партнерства компаний «Смарт Текнолоджис» и «Тринити». Мы подтвердили, что «СТ.Монитор» корректно работает с серверными платформами «Тринити» и поддерживает необходимые механизмы мониторинга и управления. Для заказчиков это позволит минимизировать технологические риски при модернизации инфраструктуры и переходе на отечественные решения в проектах, где требуется мониторинг отечественных серверных платформ и важны стабильность, управляемость и импортонезависимость», — сказал Василий Халтурин, директор департамента сервисных проектов «Смарт Текнолоджис Софт».

«Для нас это не просто успешный тест, это стратегический результат, который дает рынку готовую, проверенную связку: российские серверы и российская система мониторинга и управления, — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити». — Мы убедились, что архитектура решения работает предсказуемо и устойчиво, установка прошла без сюрпризов, шаблоны заводятся корректно, а сбор данных и управление по SNMP и Redfish идут в полном объеме. Именно такую определенность сегодня ищут заказчики, когда планируют переход на отечественные технологии. Прохождение тестов означает, что «Тринити» и «Смарт Текнолоджис Софт» переходят от технологического партнерства к практическому внедрению совместных решений. Заказчик получает стек, в котором серверная платформа и инструмент контроля протестированы как единое целое, что существенно снижает проектные риски, сокращает сроки развертывания и делает критическую ИТ-инфраструктуру прозрачной на 100%».