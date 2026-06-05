Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

«СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити»

Компания «Смарт Текнолоджис Софт» сообщает об успешном завершении тестирования платформы собственной разработки — системы мониторинга и управления «СТ.Монитор» — на серверных платформах российского вендора «Тринити». Решение может применяться в корпоративных и промышленных ИТ-инфраструктурах для централизованного мониторинга серверного оборудования и контроля состояния систем. Об этом CNews сообщили представители «Смарт Текнолоджис».

В ходе функционального тестирования системы «СТ.Монитор» версии V1.0.996 подтверждена корректная работа продукта на серверных платформах «Тринити» M8. Были проверены установка продукта, загрузка шаблонов, постановка объектов на мониторинг, сбор данных по SNMP, а также сбор данных и управление по протоколу Redfish.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Проведенное тестирование стало логичным шагом в развитии технологического партнерства компаний «Смарт Текнолоджис» и «Тринити». Мы подтвердили, что «СТ.Монитор» корректно работает с серверными платформами «Тринити» и поддерживает необходимые механизмы мониторинга и управления. Для заказчиков это позволит минимизировать технологические риски при модернизации инфраструктуры и переходе на отечественные решения в проектах, где требуется мониторинг отечественных серверных платформ и важны стабильность, управляемость и импортонезависимость», — сказал Василий Халтурин, директор департамента сервисных проектов «Смарт Текнолоджис Софт».

«Для нас это не просто успешный тест, это стратегический результат, который дает рынку готовую, проверенную связку: российские серверы и российская система мониторинга и управления, — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити». — Мы убедились, что архитектура решения работает предсказуемо и устойчиво, установка прошла без сюрпризов, шаблоны заводятся корректно, а сбор данных и управление по SNMP и Redfish идут в полном объеме. Именно такую определенность сегодня ищут заказчики, когда планируют переход на отечественные технологии. Прохождение тестов означает, что «Тринити» и «Смарт Текнолоджис Софт» переходят от технологического партнерства к практическому внедрению совместных решений. Заказчик получает стек, в котором серверная платформа и инструмент контроля протестированы как единое целое, что существенно снижает проектные риски, сокращает сроки развертывания и делает критическую ИТ-инфраструктуру прозрачной на 100%».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Ушедшие топ-менеджеры «Элемента» получили 128 млн рублей «золотых парашютов»

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290