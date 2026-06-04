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DataSpace Cloud реализовал виртуальную комнату данных для ITBreeze с целью защищенного обмена инженерной документацией

Облачный провайдер DataSpace реализовал проект по внедрению виртуальной комнаты данных (VDR) для инженерной компании ООО «АйТиБриз». Решение используется для защищенного обмена проектной документацией при реализации инфраструктурных проектов и позволяет разграничивать доступ между заказчиками, подрядчиками и проектными командами. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

ITBreeze – компания, реализующая полный цикл создания инфраструктуры ЦОД: от концепции и проектирования до монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания.

В рамках проектов компания работает с критически важной технической документацией, включающей схемы электроснабжения, системы охлаждения, проектные чертежи, коммерческие спецификации. Эти данные имеют высокую коммерческую ценность и требуют строгого контроля доступа.

До внедрения VDR обмен документами происходил через почту и мессенджеры. По мере роста числа проектов такая модель начала создавать операционные риски: отсутствовал централизованный контроль доступа, усложнилось разграничение прав для разных заказчиков, повысились риски утечки конфиденциальной информации.

Клиенту было важно не только обеспечить безопасный обмен документацией с заказчиками и разграничить доступ между проектами, но и ускорить согласование, и получить контроль над действиями участников проектов, причем без усложнения работы для пользователей.

В результате, команда DataSpace развернула виртуальную комнату данных (VDR), которая позволила клиенту: создать изолированные пространства под каждого заказчика; настраивать права доступа на уровне пользователей и документов; отслеживать действия пользователей (просмотры, загрузки и др.); быстро подключать новых участников проекта; централизовать хранение всей документации.

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Решение развернуто на собственной облачной инфраструктуре DataSpace, что было критично для клиента при выборе поставщика. После внедрения решения ITBreeze получил: сервис виртуальной комнаты данных, соответствующий всем требованиям клиента; размещение решения в надежном облаке DataSpace; техническую поддержку 24х7; возможность быстрого масштабирования; оплату на ежемесячной основе.

«Мы искали надежное решение для защиты конфиденциальной технической документации. Для нас было важно выбрать поставщика с собственной инфраструктурой и ЦОД. Благодаря внедрению VDR наши клиенты получили удобный и безопасный доступ к проектам, а мы – полный контроль над используемыми документами и материалами», – отметил Александр Гранкин, руководитель направления технических систем безопасности и мониторинга ООО «АйТиБриз».

«Сегодня VDR-платформы используются значительно шире классических сценариев работы с конфиденциальными документами при сделках M&A. Такие решения востребованы в инженерных, промышленных, строительных и исследовательских проектах, где требуется контролируемый обмен чувствительной документацией между большим количеством участников. В проекте с ITBreeze ключевой задачей было предложить решение, которое можно быстро масштабировать под новые проекты без усложнения процессов для конечных пользователей. Мы предоставили сервис, отвечающий всем заявленным требованиям клиента – разместили VDR-платформу в публичном облаке DataSpace и оказываем техническую поддержку на всех уровнях», – сказал Станислав Макаров, менеджер по работе с ключевыми клиентами DataSpace.

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