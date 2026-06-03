Программный робот от «Первого Бита» заменил ночного администратора в интернет-магазине Xcom

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал круглосуточную обработку заказов без найма дополнительного персонала в интернет-магазине Xcom-Shop при помощи программного робота на платформе PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Магазин сталкивался с типичной для e-commerce проблемой: заказы, поступающие после окончания рабочего дня, лежали без движения до утра. Это приводило к тому, что клиенты не получали подтверждение вовремя, товар мог быть распродан, а утром сотрудникам бухгалтерии и логистики приходилось срочно обрабатывать накопившуюся очередь. Кроме того, ручной ввод данных создавал риски дублей, пропусков и ошибок в артикулах.

Чтобы решить эту проблему и организовать обработку заказов по ночам, администрация магазина обратилась к специалистам ИТ-интегратора «Первый Бит» в Санкт-Петербурге. Интегратор уже зарекомендовал себя как партнер для Xcom, внедрив в работу магазина робота-закупщика, ускорившего процесс резервирования товаров в три раза.

Специалисты «Первого Бита» изучили запрос клиента и предложили решение, максимально эффективно использующее уже имеющуюся у заказчика лицензию на платформу роботизации PIX RPA, что позволило избежать дополнительных затрат.

«Внедрение прошло в несколько этапов: от обследования и разработки сценария до опытно-промышленной эксплуатации и передачи в сопровождение. Особое внимание уделили надежности и минимальному вмешательству: система работает автономно, а при сбое – отправляет уведомление администратору», – отметила руководитель отдела BI/RPA департамента автоматизации финансового учета компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Ксения Горяинова.

Теперь внедренный в деятельность компании программный робот запускается каждый час с 21:30 до 08:00, автоматически подключается к клиенту «1С», авторизуется с использованием защищенных учетных данных и выполняет все операции по резервированию и учету заказов. Ночные заказы не ждут утра, а обрабатываются сразу, что значительно повысило удовлетворенность клиентов и снизило нагрузку на сотрудников в первой половине дня.

Сегодня Xcom-Shop обеспечивает круглосуточный сервис без персонала на месте – каждый заказ, даже самый поздний, обрабатывается в течение часа и резервируется в системе. Помимо этого, внедрение робота позволило исключить человеческие ошибки при переносе данных из внешних каналов продаж, что снизило количество споров по заказам.