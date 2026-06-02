«Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России

Компания «Гарда», российский разработчик решений в области информационной безопасности, получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Сертификат расширяет возможности применения «Гарда WAF» для защиты веб-приложений и API в регулируемых контурах. Решение можно использовать в средах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы (ГИС), информационные системы персональных данных (ИСПДн) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сертификация подтвердила соответствие решения актуальным требованиям ФСТЭК России по четвертому уровню доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Также продукт соответствует требованиям к межсетевым экранам и профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты.

Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет заказчикам использовать «Гарда WAF» при построении защищенной ИТ-инфраструктуры и реализации проектов по развитию безопасных цифровых сервисов с применением отечественных сертифицированных средств защиты информации.

«За последние годы требования к защите веб-приложений заметно выросли: заказчикам уже недостаточно только высокой производительности и набора функций – критически важными стали прозрачность процессов разработки, предсказуемость развития продукта и соответствие требованиям регуляторов. Для нас получение сертификата соответствия ФСТЭК России – это подтверждение того, что “Гарда WAF” развивается как зрелое решение, способное закрывать задачи заказчиков по защите критически важных веб-ресурсов и обеспечению непрерывности цифровых сервисов», – сказал Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда».