Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России

Компания «Гарда», российский разработчик решений в области информационной безопасности, получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Сертификат расширяет возможности применения «Гарда WAF» для защиты веб-приложений и API в регулируемых контурах. Решение можно использовать в средах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы (ГИС), информационные системы персональных данных (ИСПДн) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сертификация подтвердила соответствие решения актуальным требованиям ФСТЭК России по четвертому уровню доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Также продукт соответствует требованиям к межсетевым экранам и профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты.

Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет заказчикам использовать «Гарда WAF» при построении защищенной ИТ-инфраструктуры и реализации проектов по развитию безопасных цифровых сервисов с применением отечественных сертифицированных средств защиты информации.

«За последние годы требования к защите веб-приложений заметно выросли: заказчикам уже недостаточно только высокой производительности и набора функций – критически важными стали прозрачность процессов разработки, предсказуемость развития продукта и соответствие требованиям регуляторов. Для нас получение сертификата соответствия ФСТЭК России – это подтверждение того, что “Гарда WAF” развивается как зрелое решение, способное закрывать задачи заказчиков по защите критически важных веб-ресурсов и обеспечению непрерывности цифровых сервисов», – сказал Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290