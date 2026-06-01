«Сетевая компания» и «Росатом» запускают цифровую подстанцию

«Сетевая компания» совместно с «Росатом Автоматизированные системы управления» реализует пилотный проект, который открывает возможность качественного скачка в управлении высокоавтоматизированной подстанции нового поколения архитектуры «4+». Об этом CNews сообщил представитель «Сетевой компании».

Центром решения является модульная платформа «Кластер» – единый вычислительный комплекс, который берет на себя функции, ранее распределённые между десятками шкафов и устройств. Архитектура основана на 12 унифицированных вычислительных модулях, размещённых в едином корпусе с резервированной системой питания и обмена данными.

«Это современная концепция создания цифровых подстанций с централизацией функций защиты, управления и диагностики в единых вычислительных комплексах. Одно из основных отличий от архитектуры предыдущего поколения – использование централизованной системы вместо терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА). Также можно отметить, что при неисправности одного из модулей происходит миграция функций РЗА, реализованных в этом модуле, в резервный. Таким образом, обеспечивается не только точность диагностики и надежность объектов, но и значительно сокращается количество вторичного оборудования на объектах, повышается эффективность», – отметил Альмир Латипов, заместитель генерального директора – технический директор «Сетевой компании».

Надежность системы обеспечивается запатентованной технологией функциональной динамической архитектуры. Вместо медных кабелей между компонентами используются оптоволоконные линии, что снижает вес оборудования, облегчает монтаж и повышает помехоустойчивость. Экономия достигается за счет упрощения установки, сокращения сроков наладки и перехода от обслуживания «по регламенту» к обслуживанию по «состоянию оборудования».

Для компании проект стал возможностью в реальных условиях проверить, насколько эффективнее будет управление подстанциями с новой архитектурой и защитными системами. Первый объект цифровой подстанции с использованием модульной платформы «Кластер» появился в Казани. Испытательный период продолжится до конца текущего года. После анализа результатов «Сетевой компании» планирует внедрять подобные решения на других объектах энергетической инфраструктуры региона.

Проект подстанции продолжает курс «Сетевой компании» на стратегию комплексной цифровой трансформации. На протяжении ряда лет компания внедряет интеллектуальные электрические сети Smart Grid в Республике Татарстан, переводя городские и сельские распределительные сети на автоматизированную платформу, способную выявлять и изолировать повреждения, восстанавливая питание без участия человека в среднем за минуту. В начале 2026 года была внедрена единая цифровая платформа обслуживания потребителей на базе low-code-платформы Elma65 с использованием технологий искусственного интеллекта.