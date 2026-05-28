«ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела аттестацию информационной системы для «Ренессанс Банка» в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы «Ренессанс Банка» (КБ «Ренессанс Кредит», ООО) в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сохранения доступа к СМЭВ. Проект был инициирован в ответ на требования, вступающие в силу с 2026 г., и стал для банка важным шагом по обеспечению соответствия современным стандартам безопасности.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) представляет собой единую платформу для обмена данными между банками и государственными органами. Аттестация информационной системы является обязательной процедурой для всех кредитных организаций, подтверждающей соответствие информационных систем банка современным требованиям безопасности и готовность к защищенному обмену данными.

Специалисты «ДиалогНауки» проанализировали информационную систему банка, разработали частную модель нарушителя и угроз безопасности информации, подготовили техническое задание на создание системы защиты информации и технический паспорт системы, а также провели аттестационные испытания, предоставив заключение и протоколы результатов.

После успешного прохождения по соответствующей программе и методикам аттестационных испытаний «Ренессанс Банку» был выдан «Аттестат соответствия», подтверждающий, что информационная система банка соответствует требованиям стандартов безопасности информации.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
«Мы рады, что смогли быстро и эффективно выполнить все необходимые работы по аттестации для «Ренессанс Банка». Проект стал примером того, как типовые работы могут быть выполнены под ключ, с минимальными затратами и максимальной эффективностью, что подтверждает высокий уровень профессионализма нашей команды в области информационной безопасности», – сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

«Сотрудничество с «ДиалогНаукой» помогло нам не только в полном объёме выполнить новые требования, но и заметно упростить и структурировать процесс подготовки к аттестации. Это даёт нам уверенность в надёжности нашей системы защиты информации и открывает возможности для дальнейшего взаимодействия с государственными органами», ‒ отметил Александр Шестаков, руководитель блока «Технологии» «Ренессанс Банка».

