От навигатора до звонка — «МегаФон» провел апгрейд сети для югорских водителей

На межмуниципальной трассе Покачи-Лангепас в Югре модернизировали телеком-оборудование. Специалисты «МегаФона» обеспечили надежный мобильный интернет и качественную голосовую связь для водителей и пассажиров, а также провели апгрейд сети в самом молодом городе округа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расстояние между Покачами и Лангепасом составляет около 70 км. Чтобы автолюбители и их пассажиры всегда оставались на связи и могли воспользоваться навигационными сервисами онлайн, инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой LTE.

Согласно замерам, теперь максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Необходимые сайты открываются быстрее, а растущая нагрузка на сеть не помешает пользователям оперативно обращаться за цифровыми услугами.

Помимо этого, модернизация затронула десятки тысяч жителей города Покачи — изменения уже почувствовали посетители парка Победы и жители домов, расположенных неподалеку. Мобильный интернет здесь может разгоняться до 70 Мбит/с.

«С каждым годом абоненты расходуют все больше и больше мобильного трафика, и мы развиваем нашу сеть в соответствии с запросами пользователей. В этом году мы уже провели апгрейд телеком-объектов в Сургуте, Нефтеюганске, теперь обновления могут оценить в Покачах и на трассе Покачи-Лангепас. Важно, что связь становится более надёжной не только в городах, но и на автодорогах, по пути следования от одного населенного пункта к другому. За текущий год наши специалисты уже построили и модернизировали около 30 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

